Galaxy S25 Ultra z One UI 8.5? Pierwsze ślady już na serwerach Samsunga

One UI 8 jeszcze świeże, a już mówi się o 8.5

Aktualizacja One UI 8, oparta na Androidzie 16, trafiła właśnie na smartfony Galaxy S25. Użytkownicy cieszą się nowościami, takimi jak ulepszona wielozadaniowość czy system Knox Matrix. Do tego dochodzą też rozwiązania AI oraz wszystkie udogodnienia samego Androida 16.

Mimo to, na serwerach Samsunga dostrzeżono już wewnętrzne testy One UI 8.5. Dotyczy to przede wszystkim modelu Galaxy S25 Ultra, czyli topowego flagowca z tego roku. Najwyraźniej Koreańska firma przygotowuje się do kolejnego etapu rozwoju swojego interfejsu.

Testy dla Galaxy S25 Ultra i przyszłych Galaxy S26

Firmware o oznaczeniu S938BXXU5CYIA został wykryty w repozytoriach Samsunga. Co istotne, plików nie da się pobrać. Gigant zablokował lukę pozwalającą wcześniej na testowanie niedokończonych aktualizacji.

Równolegle trwają prace nad One UI 8.5 dla przyszłorocznej serii Galaxy S26. Ta powinna zadebiutować już w styczniu 2026 roku i to właśnie ona jako pierwsza otrzyma nową wersję nakładki. Dopiero później aktualizacja powinna trafić na Galaxy S25 i starsze modele.

Co się zmieni w One UI 8.5?

Na razie szczegóły nadchodzącego oprogramowania pozostają tajemnicą. Nie ma żadnych przecieków o nowych funkcjach czy zmianach wizualnych. Wiadomo jedynie, że nakładka nadal będzie oparta na Androidzie 16. Nie ma więc co liczyć na rewolucję.

Patrząc jednak na tempo prac Samsunga, możemy spodziewać się jeszcze bardziej dopracowanych różnych rozwiązań oraz dalszego rozwijania funkcji sztucznej inteligencji. One UI 8.5 ma być naturalnym rozwinięciem wersji 8, a nie całkowicie nowym doświadczeniem.