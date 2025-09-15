Koniec czekania. Samsung wysyła stabilną wersję One UI 8

Już od paru tygodni trwały testy One UI 8 w wersji beta, obejmujące zasięgiem wybrane kraje. W dniu, gdy Apple wypuszcza w końcu iOS 26, Samsung ogłosił dostępność wersji finalnej One UI 8, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. W pierwszej kolejności aktualizacja trafi do posiadaczy serii Galaxy S25.

Nowa wersja interfejsu Samsunga będzie wysyłana do użytkowników poprzez OTA, jednak dystrybucja jest stopniowa i zależna od rynku oraz modelu. Komunikat o udostępnieniu One UI 8 podał koreański oddział Samsunga, więc zapewne rodzimy rynek producenta jest jednym z pierwszych, gdzie trafia nowe oprogramowanie. W kilka godzin później również Samsung Polska potwierdził dostępność One UI 8, więc nie będziemy musieli czekać długo.

Koreański producent zapowiedział jednocześnie listę urządzeń, które aktualizację otrzymają w późniejszej części roku, zaznaczając, że nie wszystkie funkcje będą dostępne w każdym modelu czy we wszystkich regionach.

Oficjalna lista urządzeń, które otrzymają aktualizację One UI 8 w tym roku:

seria Galaxy S24

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy S24 FE

seria Galaxy S23

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy S23 FE

seria Galaxy S22

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy S21 FE

seria Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 Lite

seria Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE

seria Galaxy Tab S8

Galaxy A56 5G

Galaxy A36 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy A17

Galaxy A07

Galaxy A06 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy A16 5G

Galaxy A16

Galaxy A15 5G

Galaxy A06

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Wśród nowości w One UI 8 znalazły się kolejne funkcje Galaxy AI, w tym Now Bar i Now Brief oraz przede wszystkim Multimodalny agent AI. Sztuczna inteligencja rozpoznaje kontekst tego, co użytkownik aktualnie widzi lub ogląda. Dzięki rozpoznawaniu kontekstu One UI 8 potrafi aktywnie podpowiadać rozwiązania i działania dopasowane do potrzeb użytkownika.

Interfejs oferuje także rozbudowane narzędzia Knox Enhanced Encrypted Protection i Knox Matrix dla wzmocnienia prywatności. Dla składanych urządzeń pojawił się AI Results View obsługujący Floating View i Split View z możliwością przeciągania treści generowanych przez AI do innych aplikacji. Wśród wizualnych zmian zobaczymy nowe zegary, które automatycznie dopasowują się do tapety użytkownika.