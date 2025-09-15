Koniec czekania. Samsung wysyła stabilną wersję One UI 8
Samsung nie chce być gorszy niż Apple i rusza z aktualizacjami do finalnej wersji swojego najnowszego interfejsu One UI 8 na bazie Androida 16. Stabilna już wersja softu trafi na początek do serii Galaxy S25.
Już od paru tygodni trwały testy One UI 8 w wersji beta, obejmujące zasięgiem wybrane kraje. W dniu, gdy Apple wypuszcza w końcu iOS 26, Samsung ogłosił dostępność wersji finalnej One UI 8, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. W pierwszej kolejności aktualizacja trafi do posiadaczy serii Galaxy S25.
Nowa wersja interfejsu Samsunga będzie wysyłana do użytkowników poprzez OTA, jednak dystrybucja jest stopniowa i zależna od rynku oraz modelu. Komunikat o udostępnieniu One UI 8 podał koreański oddział Samsunga, więc zapewne rodzimy rynek producenta jest jednym z pierwszych, gdzie trafia nowe oprogramowanie. W kilka godzin później również Samsung Polska potwierdził dostępność One UI 8, więc nie będziemy musieli czekać długo.
Koreański producent zapowiedział jednocześnie listę urządzeń, które aktualizację otrzymają w późniejszej części roku, zaznaczając, że nie wszystkie funkcje będą dostępne w każdym modelu czy we wszystkich regionach.
Oficjalna lista urządzeń, które otrzymają aktualizację One UI 8 w tym roku:
- seria Galaxy S24
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy S24 FE
- seria Galaxy S23
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy S23 FE
- seria Galaxy S22
- Galaxy Z Fold4
- Galaxy Z Flip4
- Galaxy S21 FE
- seria Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 Lite
- seria Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE
- seria Galaxy Tab S8
- Galaxy A56 5G
- Galaxy A36 5G
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A17 5G
- Galaxy A17
- Galaxy A07
- Galaxy A06 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A16
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A06
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
Wśród nowości w One UI 8 znalazły się kolejne funkcje Galaxy AI, w tym Now Bar i Now Brief oraz przede wszystkim Multimodalny agent AI. Sztuczna inteligencja rozpoznaje kontekst tego, co użytkownik aktualnie widzi lub ogląda. Dzięki rozpoznawaniu kontekstu One UI 8 potrafi aktywnie podpowiadać rozwiązania i działania dopasowane do potrzeb użytkownika.
Interfejs oferuje także rozbudowane narzędzia Knox Enhanced Encrypted Protection i Knox Matrix dla wzmocnienia prywatności. Dla składanych urządzeń pojawił się AI Results View obsługujący Floating View i Split View z możliwością przeciągania treści generowanych przez AI do innych aplikacji. Wśród wizualnych zmian zobaczymy nowe zegary, które automatycznie dopasowują się do tapety użytkownika.
One UI 8 wprowadza także narzędzia AI, które wzbogacają codzienne doświadczenia użytkowników. Portrait Studio pozwala tworzyć artystyczne portrety pupili i uchwycić ich emocje niczym w profesjonalnym studiu fotograficznym. Call Captions, ułatwia rozmowy w hałaśliwym otoczeniu, błyskawicznie przekształcając głos w tekst w czasie rzeczywistym. Z kolei Interpreter wspiera komunikację w różnych językach nie tylko podczas rozmów głosowych, ale także w formie pisemnej – dzięki obsłudze wprowadzania tekstu z klawiatury, użytkownicy mogą tłumaczyć swoje pomysły i wiadomości równie swobodnie, jak w trakcie rozmowy na żywo.