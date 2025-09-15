Oprogramowanie

Koniec czekania. Samsung wysyła stabilną wersję One UI 8

Samsung nie chce być gorszy niż Apple i rusza z aktualizacjami do finalnej wersji swojego najnowszego interfejsu One UI 8 na bazie Androida 16. Stabilna już wersja softu trafi na początek do serii Galaxy S25.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:12
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Koniec czekania. Samsung wysyła stabilną wersję One UI 8

Już od paru tygodni trwały testy One UI 8 w wersji beta, obejmujące zasięgiem wybrane kraje. W dniu, gdy Apple wypuszcza w końcu iOS 26, Samsung ogłosił dostępność wersji finalnej One UI 8, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami. W pierwszej kolejności aktualizacja trafi do posiadaczy serii Galaxy S25

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa wersja interfejsu Samsunga będzie wysyłana do użytkowników poprzez OTA, jednak dystrybucja jest stopniowa i zależna od rynku oraz modelu. Komunikat o udostępnieniu One UI 8 podał koreański oddział Samsunga, więc zapewne rodzimy rynek producenta jest jednym z pierwszych, gdzie trafia nowe oprogramowanie. W kilka godzin później również Samsung Polska potwierdził dostępność One UI 8, więc nie będziemy musieli czekać długo.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Poco C85 8/256GB 6.9" 120Hz Zielony
Smartfon XIAOMI Poco C85 8/256GB 6.9" 120Hz Zielony
0 zł
549 zł - najniższa cena
Kup teraz 549 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 9 5G 12/128GB 6.3" 120Hz Peonia
Smartfon GOOGLE Pixel 9 5G 12/128GB 6.3" 120Hz Peonia
0 zł
2737 zł - najniższa cena
Kup teraz 2737 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Czarny
-500.99 zł
5499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement

Koreański producent zapowiedział jednocześnie listę urządzeń, które aktualizację otrzymają w późniejszej części roku, zaznaczając, że nie wszystkie funkcje będą dostępne w każdym modelu czy we wszystkich regionach.

Oficjalna lista urządzeń, które otrzymają aktualizację One UI 8 w tym roku:

  • seria Galaxy S24 
  • Galaxy Z Fold6
  • Galaxy Z Flip6
  • Galaxy S24 FE
  • seria Galaxy S23
  • Galaxy Z Fold5
  • Galaxy Z Flip5
  • Galaxy S23 FE
  • seria Galaxy S22
  • Galaxy Z Fold4
  • Galaxy Z Flip4
  • Galaxy S21 FE
  • seria Galaxy Tab S10
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 Lite
  • seria Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S9 FE
  • seria Galaxy Tab S8
  • Galaxy A56 5G
  • Galaxy A36 5G
  • Galaxy A26 5G
  • Galaxy A17 5G
  • Galaxy A17
  • Galaxy A07
  • Galaxy A06 5G
  • Galaxy A55 5G
  • Galaxy A35 5G
  • Galaxy A25 5G
  • Galaxy A16 5G
  • Galaxy A16
  • Galaxy A15 5G
  • Galaxy A06
  • Galaxy A54 5G
  • Galaxy A34 5G
  • Galaxy A73 5G
  • Galaxy A53 5G
  • Galaxy A33 5G

Wśród nowości w One UI 8 znalazły się kolejne funkcje Galaxy AI, w tym Now Bar i Now Brief oraz przede wszystkim Multimodalny agent AI. Sztuczna inteligencja rozpoznaje kontekst tego, co użytkownik aktualnie widzi lub ogląda. Dzięki rozpoznawaniu kontekstu One UI 8 potrafi aktywnie podpowiadać rozwiązania i działania dopasowane do potrzeb użytkownika. 

Interfejs oferuje także rozbudowane narzędzia Knox Enhanced Encrypted Protection i Knox Matrix dla wzmocnienia prywatności. Dla składanych urządzeń pojawił się AI Results View obsługujący Floating View i Split View z możliwością przeciągania treści generowanych przez AI do innych aplikacji. Wśród wizualnych zmian zobaczymy nowe zegary, które automatycznie dopasowują się do tapety użytkownika.

One UI 8 wprowadza także narzędzia AI, które wzbogacają codzienne doświadczenia użytkowników. Portrait Studio pozwala tworzyć artystyczne portrety pupili i uchwycić ich emocje niczym w profesjonalnym studiu fotograficznym. Call Captions, ułatwia rozmowy w hałaśliwym otoczeniu, błyskawicznie przekształcając głos w tekst w czasie rzeczywistym. Z kolei Interpreter wspiera komunikację w różnych językach nie tylko podczas rozmów głosowych, ale także w formie pisemnej – dzięki obsłudze wprowadzania tekstu z klawiatury, użytkownicy mogą tłumaczyć swoje pomysły i wiadomości równie swobodnie, jak w trakcie rozmowy na żywo.

Image
telepolis
samsung Android 16 One UI 8 One UI 8 aktualizacja
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: GSM Arena, Samsung