To już dziś. Apple rusza z aktualizacją iOS 26

Podczas czerwcowej konferencji WWDC 2025, gdy firma Apple zaprezentowała iOS 26, padła pierwsza zapowiedź terminu aktualizacji – jesień 2025 roku. Później jednak okazało się, że nie trzeba będzie czekać tak długo, a na stronie Apple pojawiła się konkretna data aktualizacji – 15 września. Od dziś system będzie wysyłany do wszystkich użytkowników, którzy mają zgodne urządzenia. W Polsce powinno to nastąpić około godziny 19:00.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualizacja iOS 26 wprowadza największą rewolucję od czasów iOS 7, który zadebiutował w 2013 roku. To przede wszystkim odświeżony interfejs Liquid Glass z półprzezroczystymi, przypominającymi szkło elementami i uproszczonymi paskami nawigacji. Zmiany będą dogłębne – obejmą wygląd ekranu głównego, ekran blokady oraz systemowe aplikacje. Drugą kluczową nowością są narzędzia Apple Intelligence, m.in. Live Translation, czyli tłumaczenia tekstu i dźwięku w czasie rzeczywistym w Wiadomościach i FaceTime, a także Visual Intelligence – możliwość wyszukiwania i działania na podstawie tego, co aktualnie widzimy na ekranie, na przykład szybkie dodanie wydarzenia do kalendarza czy wyszukiwanie podobnych produktów.

Dzięki iOS 26 aplikacja Telefon zyskała nowy układ oraz funkcję Call Screening. Pomaga ona odsiać niechciane połączenia, zbierając informacje od dzwoniącego, zanim odbierzemy. Z kolei w Wiadomościach pojawiły się narzędzia do filtrowania wiadomości od nieznanych nadawców, możliwość tworzenia ankiet w grupach oraz generowania spersonalizowanych teł do rozmów.

Apple iOS 26 wprowadza także szereg usprawnień w aplikacjach – użytkownicy zobaczą odświeżone Mapy Apple, CarPlay, Apple Music czy Wallet. Debiutuje także Apple Games – centrum gier na iPhonie, z aktualnościami, wydarzeniami i łatwym dostępem do Apple Arcade. Więcej szczegółów o nowościach w Apple iOS 26 – w tej informacji.

Aktualizacja będzie można pobrać, zaglądając do menu Ustawienia – Ogólne – Uaktualnienia. Proces instalacji może potrwać ponad 20 minut, a z uwagi na duże obciążenie serwerów Apple warto wstrzymać się z aktualizacją o kilka godzin, aby uniknąć problemów z dostępem.