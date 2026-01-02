Motoryzacja

Nie zarejestrujesz auta, nie odbierzesz prawka. Odcięty blisko milion Polaków

Początek roku nie jest łaskawy dla krakowskich kierowców. Zwłaszcza tych świeżo upieczonych.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:27
0
Nie zarejestrujesz auta, nie odbierzesz prawka. Odcięty blisko milion Polaków

Jak podaje oficjalny serwis Urzędu Miejskiego Krakowa, czyli Krakow.pl, o godzinie 7:40 doszło do awarii serwera systemu Pojazd i Kierowca. Z tego powodu nie ma możliwości wprowadzenia do niego danych dotyczących odbioru praw jazdy. To jednak nie koniec problemów. Otóż mieszkańcy nie mogą także zarejestrować kupionych samochodów. 

Awaria Pojazd i Kierowca w Krakowie

Jak podkreśla krakowski urząd miejski, chociaż serwery znajdują się u nich, to nie oni za nie odpowiadają. Ich administratorem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Tym samym to właśnie ten organ odpowiada za rozwiązanie problemów związanych z awarią. Jak podkreśla serwis miejski, problemy mogą potrwać przez kilka godzin.

Wysłaliśmy zapytanie dotyczące czasu trwania awarii oraz jej potencjalnych przyczyn do Urzędu Miasta Krakowa. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź od Małgorzaty Tabaszewskiej z Wydziału Komunikacji Społecznej:

Przyczyna jest znana, jest nią awaria serwera, trwa naprawa usterki, nie mamy do czynienia z żadnym atakiem z zewnątrz. Spodziewamy się, że dostęp do systemu zostanie przywrócony w ciągu najbliższych godzin.

Podobne zapytanie wysłaliśmy także do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych z prośbą o oficjalny komunikat w tej sprawie. Zostanie on dodany, jak tylko otrzymamy odpowiedź. 

telepolis
kraków prawo jazdy Pojazd i Kierowca Awaria serwerów Rejestracja pojazdów
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Krakow.pl, Krakowski Wydziału Komunikacji Społecznej, opracowanie własne