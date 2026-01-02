Nie zarejestrujesz auta, nie odbierzesz prawka. Odcięty blisko milion Polaków

Jak podaje oficjalny serwis Urzędu Miejskiego Krakowa, czyli Krakow.pl, o godzinie 7:40 doszło do awarii serwera systemu Pojazd i Kierowca. Z tego powodu nie ma możliwości wprowadzenia do niego danych dotyczących odbioru praw jazdy. To jednak nie koniec problemów. Otóż mieszkańcy nie mogą także zarejestrować kupionych samochodów.

Awaria Pojazd i Kierowca w Krakowie

Jak podkreśla krakowski urząd miejski, chociaż serwery znajdują się u nich, to nie oni za nie odpowiadają. Ich administratorem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Tym samym to właśnie ten organ odpowiada za rozwiązanie problemów związanych z awarią. Jak podkreśla serwis miejski, problemy mogą potrwać przez kilka godzin.

Wysłaliśmy zapytanie dotyczące czasu trwania awarii oraz jej potencjalnych przyczyn do Urzędu Miasta Krakowa. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź od Małgorzaty Tabaszewskiej z Wydziału Komunikacji Społecznej:

Przyczyna jest znana, jest nią awaria serwera, trwa naprawa usterki, nie mamy do czynienia z żadnym atakiem z zewnątrz. Spodziewamy się, że dostęp do systemu zostanie przywrócony w ciągu najbliższych godzin.