One UI 8.5 wygląda jak iOS? Zobacz pierwsze zrzuty ekranu
Samsung nie zwalnia tempa. Ledwie ruszyła aktualizacja One UI 8, a już pojawiły się kolejne przecieki dotyczące One UI 8.5. Nowa wersja nakładki wprowadza zmiany, które mogą podzielić użytkowników.
Pierwszy rzut oka na One UI 8.5
One UI 8.5 trafiło już na testowe serwery i zostało uruchomione na Samsungu Galaxy S21+ (nasz test).To pozwoliło zobaczyć pierwsze zmiany w interfejsie. W aplikacji Ustawienia widać nowy, bardziej kompaktowy układ. Zniknęły podtytuły, a pasek wyszukiwania został przeniesiony na dół. Pojawiły się także cienie pod elementami i efekt gradientu na krawędziach.
Ekran wyszukiwania również wygląda inaczej – kategorie są teraz prezentowane w trzech kolumnach. To drobiazg, ale sprawia, że całość wydaje się bardziej uporządkowana.
Zmiany, które budzą skojarzenia z iOS
Najciekawiej robi się wewnątrz menu. Przyciski nawigacji otrzymały cień i wyglądają, jakby unosiły się nad treścią. To rozwiązanie mocno przypomina interfejs iOS 26. Dodatkowo, kontenery w menu także mają cienie i gradienty, co daje wrażenie większej głębi.
Na pierwszy rzut oka zmiany wydają się drobne, ale tak naprawdę wpływają na cały charakter systemu. To nowy kierunek wizualny, który najprawdopodobniej obejmie wszystkie aplikacje Samsunga.
Co dalej?
One UI 8.5 trafi najpierw na modele z serii Galaxy S26, ale później pojawi się także na starszych smartfonach. Na razie to wczesne testy, więc część rozwiązań może jeszcze ulec zmianie. Samsung najwyraźniej chce, by jego interfejs był bardziej nowoczesny i przyciągał użytkowników świeżym wyglądem. Czy się to uda? Wkrótce się przekonamy.