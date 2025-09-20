One UI 8.5 wygląda jak iOS? Zobacz pierwsze zrzuty ekranu

Pierwszy rzut oka na One UI 8.5

One UI 8.5 trafiło już na testowe serwery i zostało uruchomione na Samsungu Galaxy S21+ (nasz test).To pozwoliło zobaczyć pierwsze zmiany w interfejsie. W aplikacji Ustawienia widać nowy, bardziej kompaktowy układ. Zniknęły podtytuły, a pasek wyszukiwania został przeniesiony na dół. Pojawiły się także cienie pod elementami i efekt gradientu na krawędziach.

Ekran wyszukiwania również wygląda inaczej – kategorie są teraz prezentowane w trzech kolumnach. To drobiazg, ale sprawia, że całość wydaje się bardziej uporządkowana.

Zmiany, które budzą skojarzenia z iOS

Najciekawiej robi się wewnątrz menu. Przyciski nawigacji otrzymały cień i wyglądają, jakby unosiły się nad treścią. To rozwiązanie mocno przypomina interfejs iOS 26. Dodatkowo, kontenery w menu także mają cienie i gradienty, co daje wrażenie większej głębi.

Na pierwszy rzut oka zmiany wydają się drobne, ale tak naprawdę wpływają na cały charakter systemu. To nowy kierunek wizualny, który najprawdopodobniej obejmie wszystkie aplikacje Samsunga.

