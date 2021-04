Samsung Galaxy S21 Plus - czy warto wydać ponad 4000 zł?

Samsung Galaxy S21 Plus to wyceniony na ponad 4000 zł smartfon z segmentu premium. Czy w dobie niedrogich pogromców flagowców warto wydać na niego takie pieniądze? Sprawdzamy w naszym teście!

Co musi mieć smartfon, żeby przekonać do wydania na niego 4399 zł? Dobre pytanie, szczególnie że właśnie tyle przyjdzie nam zapłacić za Samsunga Galaxy S21 Plus i to w tańszej wersji z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Odpowiedzią mają być m.in. wydajne podzespoły z Exynosem 2100 na czele, wysokiej klasy aparat, choć o niskiej jak na dzisiejsze standardy rozdzielczości 12 MP, oraz świetne wykonanie. Ale czy to wystarczy, żeby przekonać do siebie klientów? Właśnie to postanowiliśmy sprawdzić.

Obudowa Gorilla Glass Victus (przód i tył)

aluminium (boki)

pyło- i wodoszczelność (IP68) Ekran Dynamic AMOLED 2X, 1080 × 2400, 6,4 cala

zaokrąglone rogi, czarna ramka

odświeżanie 120 Hz SoC Samsung Exynos 2100 (1x Cortex-X1 2,9 GHz, 3x Cortex-A78 2,8 GHz, 4x Cortex-A55 2,2 GHz, litografia 5 nm)

Mali-G78 MP14 Pamięć 8 GB RAM

128 GB UFS 3.1 Akumulator 4800 mAh

szybkie ładowanie 25 W

ładowanie bezprzewodowe 15 W

bezprzewodowe ładowanie zwrotne 4,5 W Łączność sanki na dwie karty nanoSIM

dwuzakresowe Wi-Fi 6

Bluetooth 5.0, USB 3.2 Gen 1 OTG (USB-C), NFC

Co w zestawie?

Jeśli coś miałoby nas przekonać do wydania ponad 4000 zł na telefon, to na pewno nie będzie to zawartość pudełka, w którym jest sprzedawany. W środku znajdziemy samego smartfona, dokumentację, kluczyk do tacki SIM i krótki przewód USB-C do USB-C. I tyle. Nie ma żadnych dodatkowych akcesoriów – nawet takich podstaw jak ładowarka czy adapter do jacka 3,5 mm. Jak za tę cenę to jednak zdecydowanie za mało.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne