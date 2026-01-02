Historyczna zmiana na rynku samochodów elektrycznych

BYD przedstawił swoje wstępne wyniki sprzedaży za 2025 rok

Chiński koncern sprzedał ponad 2,25 miliona samochodów. To oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem aż 28%.

Tesla jeszcze nie zaprezentowała swoich wyników za zakończony właśnie rok. Eksperci i analitycy przewidują jednak, że firma Muska nie sprzedała więcej niż 1,65 miliona samochodów. Jeśli te dane się potwierdzą, a różnice są na tyle duże, że ciężko się spodziewać innego scenariusza, to Tesla pierwszy raz w swojej historii straci pozycję lidera rynku samochodów elektrycznych.

Rok 2025 nie był zbyt udany dla Tesli. Zaangażowanie polityczne twórcy firmy Elona Muska sprawiło, że mocno spadły wyniki sprzedaży. Nie udało się ich uratować obniżeniem cen dostępnych modeli. Tesla nie wprowadziła też na rynek żadnych nowości, które mogłyby napędzić sprzedaż. Z pewnością nie pomogło też wycofanie dofinansowań na zakup elektryków przez rząd Stanów Zjednoczonych. Niezależnie od wyników udziałowcy Tesli przegłosowali pod koniec roku ogromny pakiet bonusów dla Muska. Najbogatszy człowiek świata ma poprowadzić Teslę do sukcesów w przyszłości. Poza poprawieniem wyników sprzedaży elektryków ma on także rozwinąć działania w zakresie produkcji robotów humanoidalnych oraz robotaxi.