Sprzęt

Ten laptop ma 24 GB RAM i kosztuje 1899 zł

Ceny RAM robią się coraz bardziej absurdalne, a przecież pamięć operacyjna jest kluczowa. Ten laptop ma jej dużo w niskiej cenie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:47
1
Telepolis.pl
Zwykłe przeglądanie internetu wymaga sporej ilości operacyjnej, zależnie od tego ile kart utrzymujemy w przeglądarce. A to przecież tylko podstawowa rzecz, którą robimy na naszych komputerach. Bardziej złożone arkusze kalkulacyjne, czy bazy danych również są w tej kwestii bezlitosne. Dlatego też ASUS Vivobook 15 z 24 GB RAM to tak interesujący wybór dla pracowników biurowych, czy studentów. Zwłaszcza że kupicie go dziśza 1899 zł.

ASUS Vivobook 15

Jest to laptop z matową 15,6-calową matrycą IPS o rozdzielczości Full HD, którego sercem jest sześciordzeniowy i ośmiowątkowy układ Intel Core i3-1315U. Wspiera go 24 GB RAM DDR4 3200 MHz. Urządzenie waży 1,7 kg. 

Warto jednak jeszcze raz spojrzeć na jego cenę. Otóż x-kom podaje, że jest to promocja wynosząca 200 zł. To jednak nie jest do końca prawda. Sklep ten pod tym względem wprowadza nas w błąd, ponieważ... jest zbyt skromny. 

Otóż wariant z 16 GB RAM jest wyceniony na 300 zł więcej. Dodatkowo widzimy, że promocja ma limit 3 sztuk na osobę i powyżej niego zapłacimy 2399 zł. Tym samym realna przecena wynosi nie 200 zł, a 500 zł, co w laptopach z tej półki cenowej jest naprawdę srogą obniżką. Zwłaszcza w czasach szalejących cen RAM-u.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: ASUS