Samsung The Freestyle+. Ten projektor sam wie, co robić

Obraz, który ustawia się sam

Największą nowością w The Freestyle+ jest technologia AI OptiScreen. Samsung postawił na pełną automatyzację, więc użytkownik w zasadzie nie musi nic klikać. Wystarczy postawić urządzenie i skierować je na ścianę, a sztuczna inteligencja zajmie się resztą.

Projektor sam ustawia ostrość i geometrię obrazu w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji 3D Auto Keystone obraz będzie prosty nawet wtedy, gdy rzucimy go na pofałdowaną zasłonę lub w róg pokoju. Jeśli przesuniemy projektor w trakcie oglądania, funkcja Real-time Focus natychmiast skoryguje ostrość. Nie ma mowy o rozmazanych scenach.

Jaśniej i wygodniej w każdych warunkach

Poprzednie generacje Freestyle'a były chwalone za design, ale niektórzy narzekali na jasność. Samsung wyciągnął wnioski. Nowy model oferuje 430 lumenów ISO, co jest niemal dwukrotnym wzrostem względem poprzednika. Teraz film powinien być wyraźny nawet przy lekko zasłoniętych oknach, a nie tylko w całkowitej ciemności.

Konstrukcja nadal pozwala na obrót o 180 stopni. Możemy więc bez problemu oglądać serial na suficie, leżąc wygodnie w łóżku. Urządzenie jest lekkie i mieści się w dłoni. To idealny kompan na wyjazdy, wieczory u znajomych czy seanse w ogrodzie.

Inteligencja, z którą pogadasz

Samsung dołożył do zestawu asystenta Vision AI Companion. Dzięki integracji z Bixby obsługa projektora ma przypominać naturalną rozmowę. Możemy prosić o wyszukanie filmu czy zmianę ustawień bez szukania pilota. System analizuje też kolor ściany i automatycznie kalibruje barwy tak, by wyglądały naturalnie na każdej powierzchni.

The Freestyle+ to jednak nie tylko obraz, ale też dźwięk. Wbudowany głośnik gra w systemie 360 stopni, więc dobrze słychać go z każdego miejsca w pokoju. Jeśli mamy soundbar Samsunga, funkcja Q-Symphony połączy oba urządzenia w jeden system audio.

Premiera już za chwilę