Samsung The Freestyle – test mobilnego projektora, który dużo potrafi

The Freestyle to zaprezentowany na początku 2022 roku ultramobilny projektor firmy Samsung, który zawsze można mieć przy sobie. Urządzenie wyposażono w wiele przydatnych funkcji, które pozwalają zamienić dowolny kawałek płaskiej powierzchni w ekran, na którym obejrzymy ulubiony film czy relację z koncertu.

Samsung The Freestyle to przede wszystkim mały, przenośny projektor multimedialny, do którego możemy podłączyć zarówno zewnętrzne źródło obrazu, takie na przykład jak komputer czy smartfon, jak i skorzystać z funkcji Smart TV. Na wyświetlaniu obrazu możliwości tego sprzętu się jednak nie kończą.

Testowane urządzenie możemy łatwo zmienić również w kolorową lampkę, czemu służy tryb Ambient oraz półprzezroczysta nakładka na obiektyw, rozpraszająca światło. The Freestyle może również służyć jako inteligentny głośnik, który odtworzy muzykę na przykład z serwisu Spotify oraz wyświetli na ścianie czy suficie kolorowy obraz, dopasowany do niej.

A jak to wszystko się sprawuje w codziennym użytkowaniu? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja projektora:

Obudowa z tworzywa sztucznego, kolor biały,

z tworzywa sztucznego, kolor biały, Wymiary: 104,2 x 172,8 x 95,2 mm, masa: 0,8 kg,

104,2 x 172,8 x 95,2 mm, masa: 0,8 kg, Typ wyświetlacza: DLP,

DLP, Źródło światła: LED, żywotność do 20000 godzin, jasność 550 LED lumenów,

LED, żywotność do 20000 godzin, jasność 550 LED lumenów, Stosunek projekcji: 1,2,

1,2, Ekran: od 30” do 100”, dystans projekcji dla 100”: 2654 mm,

od 30” do 100”, dystans projekcji dla 100”: 2654 mm, Autokorekta efektu trapezu,

efektu trapezu, Głośność: 30 dB,

30 dB, Wideo: Crystal Engine, HDR10, HLG, kontrast 100000:1, Precyzyjne i Żywe Kolory, wzmacniacz kontrastu, tryb filmowy,

Crystal Engine, HDR10, HLG, kontrast 100000:1, Precyzyjne i Żywe Kolory, wzmacniacz kontrastu, tryb filmowy, Dźwięk: 5 W (RMS), głośniki 360°, Dolby Digital Plus, Funkcja Adaptacji Dźwięku, kompatybilność z systemami multiroom, Bluetooth Audio,

5 W (RMS), głośniki 360°, Dolby Digital Plus, Funkcja Adaptacji Dźwięku, kompatybilność z systemami multiroom, Bluetooth Audio, Smart TV: system Tizen, przeglądarka internetowa, kompatybilność z SmartThings,

system Tizen, przeglądarka internetowa, kompatybilność z SmartThings, Funkcje smart: mirroring, DLNA, Dotknij i Wyślij, Remote Access, Easy Setup, App Casting, Bluetooth LE, WiFi Direct, Sound Mirroring,

mirroring, DLNA, Dotknij i Wyślij, Remote Access, Easy Setup, App Casting, Bluetooth LE, WiFi Direct, Sound Mirroring, Łączność: złącze microHDMI (HDMI ARC, eARC, HDMI-CEC) , Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2,

złącze microHDMI (HDMI ARC, eARC, HDMI-CEC) , Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, Dodatkowe funkcje: Digital Clear View, obsługa napisów, OSD w 27 językach europejskich, wbudowane łącze Bluetooth HID, wsparcie IPv6,

Digital Clear View, obsługa napisów, OSD w 27 językach europejskich, wbudowane łącze Bluetooth HID, wsparcie IPv6, Zasilanie: zasilacz sieciowy AC100-240V 50/60Hz, podłączenie przez USB-C, możliwość zasilania z powerbanka, maksymalne zużycie prądu 50 W, pobór mocy w trybie czuwania 0,5 W, automatyczne wyłączanie zasilania,

zasilacz sieciowy AC100-240V 50/60Hz, podłączenie przez USB-C, możliwość zasilania z powerbanka, maksymalne zużycie prądu 50 W, pobór mocy w trybie czuwania 0,5 W, automatyczne wyłączanie zasilania, Cena: 4999 zł.

Zawartość opakowania

Samsung The Freestyle sprzedawany jest w zestawie z zasilaczem sieciowym o maksymalnej mocy 65 W (20 V, 3,25 A), przewodem USB-C oraz pilotem zdalnego sterowania. Jest też półprzezroczysta nakładka na obiektyw, „trzymak” kabla USB oraz wielojęzyczna, krótka instrukcja obsługi urządzenia.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis