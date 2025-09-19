Sprzęt

Galaxy S26 z datą premiery. Szykuje się rewolucja w serii Samsunga

Nowe flagowce Samsunga są już na horyzoncie. W sieci pojawiają się pierwsze przecieki o dacie premiery serii Galaxy S26.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:28
Choć do premiery serii Samsung Galaxy S26 zostało jeszcze kilka miesięcy, Internet już zaczyna huczeć od plotek. Jak co roku, fani marki zastanawiają się, kiedy zobaczymy nowe smartfony. Wszystko wskazuje na to, że Samsung nie zamierza zrywać z tradycją.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeśli producent utrzyma swój dotychczasowy harmonogram, premiery możemy spodziewać się w styczniu 2026 roku. Analitycy i branżowi informatorzy wskazują na dwie potencjalne daty. Obie wypadają w środę, co jest typowe dla wydarzeń Galaxy Unpacked. Mówimy tu o 14 stycznia lub 21 stycznia 2026 roku. Po oficjalnej prezentacji, telefony trafią do przedsprzedaży, a na półki sklepowe zawitają około dwa tygodnie później.

A co z grudniowymi plotkami?

Jakiś czas temu pojawiła się sugestia, że Samsung może przyspieszyć premierę. Miała się ona rzekomo odbyć jeszcze w grudniu 2025 roku. Celem miało być skuteczniejsze konkurowanie z nowymi iPhone'ami. Jednak od czasu publikacji tamtego przecieku w kwietniu, żaden inny wiarygodny informator nie potwierdził tych rewelacji. Dziś scenariusz grudniowy jest już właściwie wykluczony.

Samsung szykuje rewolucję w serii Galaxy S

Ciekawsze od samej daty są doniesienia o zmianach w ofercie. Jak od dłuższego już czasu donoszą różne źródła, Samsung zamierza całkowicie przetasować swoją flagową linię. Z przecieków wynika, że z oferty zniknie model z "Plusem" w nazwie.

Nowe trio ma wyglądać tak:

  • Galaxy S26 Pro (zastąpi podstawowy model),
  • Galaxy S26 Edge (supersmukły model, który zajmie miejsce "Plusa"),
  • Galaxy S26 Ultra (topowy model zachowa swoją nazwę).

Po latach wróciła nazwa "Edge", która wielu osobom kojarzy się z przełomowymi, zakrzywionymi ekranami. Odkąd zadebiutował Samsung Galaxy S25 Edge, nazwa ta oznacza smartfon o bardzo małej grubości.

Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Digital Chat Station / Weibo, Phone Arena