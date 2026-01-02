Legenda Apple tworzy zaskakujące urządzenie. Tym razem dla OpenAI

Jony Ive stoi za projektem wielu urządzeń Apple. Przez ponad 20 lat pracował w firmie z Cupertino, więc maczał palce w iPhone'ach, iPadach oraz Macach. Jednak w 2019 roku odszedł z Apple i założył własną firmę.

W maju 2025 roku za 6,5 mld dolarów została ona przejęta przez OpenAI. Czy to oznacza, że twórcy ChatGPT pracują nad fizycznymi urządzeniami? Tak, i nawet wiemy, czym ma być pierwsze z nich.

Nietypowe urządzenie OpenAI

Ciekawe informacje na temat urządzenia docierają do nas z Chin. Jego kodowa nazwa do Gumdrop. Sprzęt początkowo miał być produkowany przez Luxshare, ale ostatecznie firma z tego zrezygnowała. Uznano, że urządzenie nie może być produkowane w Chinach. Ostatecznie wykonawcą ma być fabryka Foxconn w Wietnamie lub USA.

Czym jest nowe urządzenie? Ma to być jakiegoś rodzaju inteligentny Pen (rysik). Co to ma oznaczać w praktyce? Tego niestety nie wiemy. Prawdopodobnie będzie łączyć się bezprzewodowo z telefonem, komputerem lub tabletem. Jednak główne przeznaczenie pozostaje tajemnicą.