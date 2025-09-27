Samsung One UI 8.5 z kolejną nowością. Mała rzecz, a cieszy

Niezwodzony AssembleDebug z portalu Android Authority dokonał nowej analizy plików APK powstającego One UI 8.5, co doprowadziło do kolejnego, ciekawego odkrycia. W najnowszym buildzie One UI 8.5 znalazły się ciągi kodu opisujące gest „double back tap” – dwukrotne delikatne stuknięcie w tył telefonu podczas włączonego ekranu.

Już nie potrzebujesz instalować RegiStar

Funkcja pozwoli m.in. na uruchamianie różnych akcji, takich jak włączanie latarki, przegląd powiadomień, wykonanie zrzutu ekranu, otwarcie szybkich ustawień czy wybranego przez użytkownika programu. Obecnie, aby uzyskać ten efekt, właściciele Galaxy muszą korzystać z aplikacji RegiStar z Galaxy Store, która umożliwia m.in. robienie zrzutów ekranu, dostęp do powiadomień czy otwieranie ostatnio używanych aplikacji. W nowej wersji One UI wszystko będzie już w pełni zintegrowane i zapewne też – bardziej funkcjonalne.

Trzeba jednak pamiętać, że ujawnione informacje pochodzą z analizy APK i mogą odnosić się do funkcji testowanych przez Samsunga wewnętrznie, które niekoniecznie trafią do finalnej, publicznej wersji oprogramowania.

Co jeszcze w One UI 8.5?

Oprócz gestu podwójnego stuknięcia, One UI 8.5 przyniesie duże zmiany w wyglądzie i funkcjach. Samsung inspiruje się Apple, wprowadzając bardziej jabłkowy interfejs z pływającym paskiem wyszukiwania, zaokrąglonymi ikonami i nowym cieniowaniem przypominającym iOS 26.

W systemie pojawią się także funkcje AI Agents, które pozwolą na zadawanie pytań i otrzymywanie krótkich odpowiedzi, z obsługą różnych dostawców AI, takich jak Google Gemini, Perplexity czy własny model Gauss Samsunga. Panel szybkich ustawień stanie się w pełni konfigurowalny – użytkownicy będą mogli przesuwać, powiększać lub usuwać ikony, co pozwoli na stworzenie spersonalizowanego i przejrzystego panelu.