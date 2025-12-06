Oprogramowanie

OpenAI jest gotowe do kolejnej premiery. Nastąpi lada dzień

Debiut Google Gemini 3 zatrząsł całym rynkiem sztucznej inteligencji, a nowy model zrobił wrażenie również na konkurencji jak OpenAI czy xAI. Postęp okazał się na tyle duży, że Sam Altman ogłosił w swojej firmie "kod czerwony", czyli marginalizację pobocznych projektów i skupienie się na rozwoju lepszych LLM oraz ChatGPT.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 14:47
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
OpenAI jest gotowe do kolejnej premiery. Nastąpi lada dzień

Lepsze rozumowanie, szybsze odpowiedzi i większa personalizacja

Pierwszym ruchem w tej defensywie ma być szybkie wprowadzenie aktualizacji GPT-5.2, która według informatorów jest już gotowa do debiutu i może pojawić się nawet na początku przyszłego tygodnia. Jest to o tyle zaskakujące, że GPT-5.1 debiutowało zaledwie w połowie listopada.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa wersja modelu ma zredukować przewagę, jaką zyskało Google. Ich Gemini 3 błyskawicznie wskoczyło na szczyty rankingów i zrobiło wrażenie nie tylko na Altmanie, ale też na Elonie Musku. Jednak podobno prezes OpenAI, powołując się na wewnętrzne testy, jest pewien iż ich następny model lepiej radzi sobie z rozumowaniem.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD macOS
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD macOS
0 zł
6629 zł - najniższa cena
Kup teraz 6629 zł
Komputer BLACKVIEW MP100 R7-5825U 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer BLACKVIEW MP100 R7-5825U 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2549 zł - najniższa cena
Kup teraz 2549 zł
Komputer MSI Cubi NUC AI+ 2MG-007EU Ultra 9-288V 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer MSI Cubi NUC AI+ 2MG-007EU Ultra 9-288V 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
4599 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599 zł
Advertisement

Warto zwrócić uwagę, że twórcy ChatGPT mieli początkowo inny harmonogram. Plan zakładał pierwotnie spokojniejszą końcówkę roku i premierę GPT-5.2 najwcześniej w drugiej połowie grudnia, jednak konkurenci zmusili OpenAI do korekty strategii.

Obecny termin startu GPT-5.2 to 9 grudnia, choć jak zwykle trzeba brać poprawkę na możliwe przesunięcia. W przeszłości premiery potrafiły zmieniać daty przez problemy z infrastrukturą, ostatnie poprawki w modelach albo reakcję na ruchy rywali. OpenAI nie komentuje sprawy.

Image
telepolis
AI sztuczna inteligencja OpenAI ChatGPT GPT-5.2
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: The Information, The Verge, oprac. własne