OpenAI jest gotowe do kolejnej premiery. Nastąpi lada dzień

Lepsze rozumowanie, szybsze odpowiedzi i większa personalizacja

Pierwszym ruchem w tej defensywie ma być szybkie wprowadzenie aktualizacji GPT-5.2, która według informatorów jest już gotowa do debiutu i może pojawić się nawet na początku przyszłego tygodnia. Jest to o tyle zaskakujące, że GPT-5.1 debiutowało zaledwie w połowie listopada.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa wersja modelu ma zredukować przewagę, jaką zyskało Google. Ich Gemini 3 błyskawicznie wskoczyło na szczyty rankingów i zrobiło wrażenie nie tylko na Altmanie, ale też na Elonie Musku. Jednak podobno prezes OpenAI, powołując się na wewnętrzne testy, jest pewien iż ich następny model lepiej radzi sobie z rozumowaniem.

Warto zwrócić uwagę, że twórcy ChatGPT mieli początkowo inny harmonogram. Plan zakładał pierwotnie spokojniejszą końcówkę roku i premierę GPT-5.2 najwcześniej w drugiej połowie grudnia, jednak konkurenci zmusili OpenAI do korekty strategii.