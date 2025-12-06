Samsung i interesujące nowości. Wyższa jakość w niższej cenie?

Samsung może nas wszystkich zaskoczyć w roku 2026. Chodzi o ich ofertę telewizorów.

Być może otrzymamy niespodzianki w OLED na 2026 od Samsunga

Dotychczasowa oferta telewizorów OLED od Samsunga składała się z trzech modeli - i właśnie tyle jest oficjalnie planowane na 2026 r. Mówimy o S85H, S90H i S95H. Jednak najnowsze doniesienia wskazują, że moglibyśmy także zobaczyć flagowy model S99H oraz tańsze modele S82H i S83H.

Skąd o tym wiemy? S82H, S83H i S99H pojawiły się w bazie danych części zamiennych europejskiego oddziału Samsunga. Litery "H" są oznaczeniami dla modeli z 2026 roku (2025 to litera F).

Warto podkreślić, że istnienie tych oznaczeń w bazie danych Samsunga niekoniecznie w 100 proc. oznacza, że modele te pojawią się komercyjnie. Jednakże jest to oficjalne potwierdzenie, że są to realne produkty znajdujące się obecnie w fazie planowania.

Jeśli okaże się, że dodatkowe modele zasilą portfolio Samsunga, to koreański gigant ogłosi je w styczniu 2026 r. na targach CES w Las Vegas.

S99H mogłoby pojawić się w wariantach 55-, 65-, 77- i 83-calowych. Mniejsze wersje miałyby używać paneli QD-OLED, a największa - WOLED.

Z kolei modele S82H i S83H powinny być tańsze niż obecna seria S85 - która jest bezpośrednim konkurentem linii "B" telewizorów LG OLED. W niektórych regionach w 2025 r. Samsung wprowadził model S84F, który był tańszy od S85F. Modele S82H i S83H powinny być jeszcze tańsze - o ile oczywiście oficjalnie się pojawią.