ChatGPT będzie bardziej posłuszny. Zmiany już wchodzą w życie

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi doniesieniami, OpenAI poszerzyło swoją ofertę modeli językowych dostępnych w ramach ChatGPT oraz API o rodzinę GPT-5.1. Zmiany skupiają się na poprawie stylu komunikacji, a także uproszczeniu procesu personalizacji. To reakcja na opinie użytkowników, którzy oczekują od sztucznej inteligencji nie tylko bycia mądrą, lecz także przyjemną i bardziej "ludzką" w rozmowie.

Czatbot zyskał od teraz nowe charaktery do wyboru

Począwszy od wczoraj, pierwsi użytkownicy mają do wyboru dwa nowe modele - GPT-5.1 Instant oraz GPT-5.1 Thinking. Jak same nazwy wskazują, to nie jest rewolucja, a bardziej ewolucja. Stały się one cieplejsze oraz rozmowniejsze. Jednak oprócz tego są szybsze w prostych zadaniach i bardziej wytrwałe oraz precyzyjne w rozwiązywaniu złożonych problemów.

Na pierwszy rzut oka oba modele lepiej przestrzegają poleceń i odpowiadają bardziej konkretnie na zadane pytania. Potwierdza to przykład pokazany przez OpenAI, gdzie AI poproszone zostało o udzielanie odpowiedzi tylko w sześciu słowach - GPT-5 szybko zapominał o tej instrukcji, a GPT-5.1 trzyma się twardo tej prośby przez całą rozmowę.

Dodatkowo, GPT‑5.1 Instant po raz pierwszy może wykorzystać adaptacyjne rozumowanie, aby zdecydować, kiedy należy się zastanowić przed udzieleniem odpowiedzi na trudniejsze pytania, co pozwala uzyskać bardziej wyczerpujące i dokładniejsze wypowiedzi, przy jednoczesnym zachowaniu szybkości reakcji. Znajduje to odzwierciedlenie w znacznej poprawie wyników w testach z matematyki i kodowania.

Ulepszono również wariant Thinking, aby był bardziej wydajny i łatwiejsze do zrozumienia w codziennym użytkowaniu. Teraz dostosowuje on czas myślenia do pytania - poświęcając więcej czasu na złożone problemy, a szybciej odpowiadając na prostsze. Zależnie od zagadnienia, dostosuje on również ton wypowiedzi (np. stosując mniej żargonu technicznego).