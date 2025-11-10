Oprogramowanie

ChatGPT stanie się jeszcze lepszy. GPT-5.1 jest już blisko

Amerykański lider na rynku sztucznej inteligencji nie spoczywa na laurach. Lada moment w nasze ręce oddany zostanie odświeżony LLM.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:23
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
ChatGPT stanie się jeszcze lepszy. GPT-5.1 jest już blisko

OpenAI przygotowuje się do publicznego wdrożenia nowej rodziny modeli GPT-5.1, które będą dostępne zarówno w obrębie ChatGPT, jak i API. W jej skład mają wejść trzy wersje: GPT-5.1 (bazowa), GPT-5.1 Reasoning oraz GPT-5.1 Pro, przeznaczona dla użytkowników z najwyższym abonamentem (tj. 200 dolarów miesięcznie oraz umowy indywidualne z firmami).

Dalsza część tekstu pod wideo

To będzie ewolucja, a nie rewolucja

Nowe modele pojawią się wkrótce w chmurze Microsoft Azure, co sugeruje, że ich premiera jest kwestią najwyżej kilku tygodni. Zgadza się to z dotychczasowym planem wydawniczym OpenAI - GPT-5 zadebiutował 7 sierpnia, a firma zwykle wypuszcza kolejne wersje co 3-4 miesiące.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer MSI Cubi 5 12M-002EU i5-1235U 8GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer MSI Cubi 5 12M-002EU i5-1235U 8GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199.99 zł
Komputer BLACKVIEW MP100 Pro i5-12450H 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer BLACKVIEW MP100 Pro i5-12450H 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
1945.95 zł - najniższa cena
Kup teraz 1945.95 zł
Komputer GMKTEC G5 N97 12GB RAM 256GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC G5 N97 12GB RAM 256GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 849.99 zł
Advertisement

Jak sama nazwa wskazuje GPT-5.1 nie przyniesie raczej rewolucyjnych zmian. Spodziewane są głównie usprawnienia w zakresie systemów bezpieczeństwa (będące efektem pozwów rodzin, których członkowie popełnili samobójstwo a rozmawiali z ChatGPT) i ogólnej wydajności.

ChatGPT stanie się jeszcze lepszy. GPT-5.1 jest już blisko

Oprócz tego OpenAI zaprezentowało chwilę temu nowy model do kodowania - "codex-mini-high". Został on stworzony z myślą o prostszych zadaniach. Po osiągnięciu 90% limitu system automatycznie zaproponuje przełączenie się na niego, co pozwala kontynuować pracę bez przerw.

Na koniec warto dodać, że OpenAI nie jest jedyną firmą pracującą nad kolejnymi generacjami swoich modeli - Google testuje już model Gemini 3 Pro, a Anthropic ma w przygotowaniu nową wersję Claude.

Image
telepolis
AI sztuczna inteligencja OpenAI ChatGPT GPT-5.1
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Reddit, oprac. własne