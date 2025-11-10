ChatGPT stanie się jeszcze lepszy. GPT-5.1 jest już blisko

OpenAI przygotowuje się do publicznego wdrożenia nowej rodziny modeli GPT-5.1, które będą dostępne zarówno w obrębie ChatGPT, jak i API. W jej skład mają wejść trzy wersje: GPT-5.1 (bazowa), GPT-5.1 Reasoning oraz GPT-5.1 Pro, przeznaczona dla użytkowników z najwyższym abonamentem (tj. 200 dolarów miesięcznie oraz umowy indywidualne z firmami).

To będzie ewolucja, a nie rewolucja

Nowe modele pojawią się wkrótce w chmurze Microsoft Azure, co sugeruje, że ich premiera jest kwestią najwyżej kilku tygodni. Zgadza się to z dotychczasowym planem wydawniczym OpenAI - GPT-5 zadebiutował 7 sierpnia, a firma zwykle wypuszcza kolejne wersje co 3-4 miesiące.

Jak sama nazwa wskazuje GPT-5.1 nie przyniesie raczej rewolucyjnych zmian. Spodziewane są głównie usprawnienia w zakresie systemów bezpieczeństwa (będące efektem pozwów rodzin, których członkowie popełnili samobójstwo a rozmawiali z ChatGPT) i ogólnej wydajności.

Oprócz tego OpenAI zaprezentowało chwilę temu nowy model do kodowania - "codex-mini-high". Został on stworzony z myślą o prostszych zadaniach. Po osiągnięciu 90% limitu system automatycznie zaproponuje przełączenie się na niego, co pozwala kontynuować pracę bez przerw.