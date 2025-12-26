Nadchodzi Motorola Signature ze Snapdragonem 8 Gen 5. Koniec Edge Ultra

Od niedawna krążą plotki, że Motorola zaplanowała koniec swojej flagowej serii Edge Ultra, którą tym razem ma zastąpić linia Motorola Signature. Teraz producent już sam to ujawnił. Urządzenie pojawiło się już w pierwszych, oficjalnych zapowiedziach oraz w bazie testowej Geekbench. W niej smartfon figuruje wprost pod nazwą Motorola Signature, co ostatecznie potwierdza plotki o nowym nazewnictwie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, wspierany przez grafikę Adreno 829. Jednostka w testowym egzemplarzu współpracuje z 16 GB pamięci RAM oraz systemem Android 16. Wyniki wydajności są bardzo dobre – smartfon osiągnął 2854 punkty w teście jednego rdzenia oraz 9411 punktów w teście wielordzeniowym.

Zmiana nazwy na Signature to jednak coś więcej niż tylko marketingowy zabieg, a z sugestii producenta wynika, że nowy model (i być może cala seria) ma być urządzeniem premium, bardziej luksusowym niż wcześniejsze Ultry.

Możemy spodziewać się wykończenia z wysokiej klasy materiałów oraz charakterystycznych wersji kolorystycznych, o nazwach takich jak Carbon czy Martini Olive. Design ma nawiązywać do klasycznej elegancji, zrywającej z nudną monotonią współczesnych smartfonów.

Od strony technicznej, poza najniowszym układem SoC, Motorola Signature ma zaoferować 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 120 Hz. Spore zmiany czekają nas w sekcji foto. Przecieki mówią o przeprojektowanej, prawdopodobnie bardziej kanciastej wyspie aparatów, która skrywać ma trzy sensory o rozdzielczości 50 Mpix każdy. Główna matryca to jeden z sensorów Sony Lytia, któremu towarzyszyć będzie aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz jednostka z teleobiektywem peryskopowym.