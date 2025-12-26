Sprzęt

Nadchodzi Motorola Signature ze Snapdragonem 8 Gen 5. Koniec Edge Ultra

Plotki o telefonie Motorola Signature, który ma zastąpić serię Edge Ultra, nabierają realnych kształtów. Smartfon został już oficjalnie zapowiedziany przez producenta, ujawnił też część swych tajemnic w benchmarku.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:42
1
Nadchodzi Motorola Signature ze Snapdragonem 8 Gen 5. Koniec Edge Ultra

Od niedawna krążą plotki, że Motorola zaplanowała koniec swojej flagowej serii Edge Ultra, którą tym razem ma zastąpić linia Motorola Signature. Teraz producent już sam to ujawnił. Urządzenie pojawiło się już w pierwszych, oficjalnych zapowiedziach oraz w bazie testowej Geekbench. W niej smartfon figuruje wprost pod nazwą Motorola Signature, co ostatecznie potwierdza plotki o nowym nazewnictwie. 

Nadchodzi Motorola Signature ze Snapdragonem 8 Gen 5. Koniec Edge Ultra

Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, wspierany przez grafikę Adreno 829. Jednostka w testowym egzemplarzu współpracuje z 16 GB pamięci RAM oraz systemem Android 16. Wyniki wydajności są bardzo dobre – smartfon osiągnął 2854 punkty w teście jednego rdzenia oraz 9411 punktów w teście wielordzeniowym.

Zmiana nazwy na Signature to jednak coś więcej niż tylko marketingowy zabieg, a z sugestii producenta wynika, że nowy model (i być może cala seria) ma być urządzeniem premium, bardziej luksusowym niż wcześniejsze Ultry.

Nadchodzi Motorola Signature ze Snapdragonem 8 Gen 5. Koniec Edge Ultra

Możemy spodziewać się wykończenia z wysokiej klasy materiałów oraz charakterystycznych wersji kolorystycznych, o nazwach takich jak Carbon czy Martini Olive. Design ma nawiązywać do klasycznej elegancji, zrywającej z nudną monotonią współczesnych smartfonów.

Nadchodzi Motorola Signature ze Snapdragonem 8 Gen 5. Koniec Edge Ultra

Od strony technicznej, poza najniowszym układem SoC, Motorola Signature ma zaoferować 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1.5K i odświeżaniu 120 Hz. Spore zmiany czekają nas w sekcji foto. Przecieki mówią o przeprojektowanej, prawdopodobnie bardziej kanciastej wyspie aparatów, która skrywać ma trzy sensory o rozdzielczości 50 Mpix każdy. Główna matryca to jeden z sensorów Sony Lytia, któremu towarzyszyć będzie aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz jednostka z teleobiektywem peryskopowym.

Nadchodzi Motorola Signature ze Snapdragonem 8 Gen 5. Koniec Edge Ultra

Kiedy możemy spodziewać się premiery Motoroli Signature? Indyjski oddział producenta opublikował teaser z datą sugerującą jej debiut już 28 grudnia, choć pełna dostępność rynkowa, a zwłaszcza premiera globalna, może nastąpić dopiero w styczniu 2026 roku.

Image
telepolis
Motorola Motorola Edge 70 Ultra Motorola Signature
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Motorola