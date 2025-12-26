Ulefone Armor 34 Pro+ to nowy pancerniak z projektorem i baterią 25 500 mAh

Producent zachwala swoje nowe pancerniaki jako multimedialne kombajny, które łączą ekstremalną wytrzymałość z funkcjami niespotykanymi w typowych smartfonach.

Podobnie jak wprowadzony całkiem niedawno model bez plusa nazwie, Armor 34 Pro+ otrzymał duży wyświetlacz IPS o przekątnej 6,95 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2460) z odświeżaniem 120 Hz, chroniony szkłem Gorilla Glass 5.

Sercem nowego modelu jest układ MediaTek Dimensity 7400X, wykonany w procesie litograficznym 4 nm, który zastępuje starszą jednostkę Dimensity 7300. Nowy SoC oferuje cztery wydajne rdzenie Cortex-A78 taktowane zegarem do 2,6 GHz, co przekłada się na 10-procentowy wzrost wydajności CPU. Jeszcze większy skok widać w przetwarzaniu grafiki – układ GPU Arm Mali-G615 MC2, wspierany przez technologię Adaptive Gaming 3.0, jest o 20% szybszy, a jednocześnie zużywa do 36% mniej energii podczas obciążenia.

Całość uzupełnia 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 oraz 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1, którą można rozszerzyć kartą microSD do 2 TB. Użytkownicy otrzymują także nowoczesne standardy łączności, w tym 5G, trzyzakresowy Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.4 i NFC, a nad całością czuwa system Android 15.

Najbardziej wyróżniającym elementem modelu Armor 34 Pro+ pozostaje zintegrowany projektor DLP, który według producenta tym razem zyskał na płynności działania dzięki mocniejszemu układowi SoC. Moduł ten oferuje jasność na poziomie 150 lumenów i natywną rozdzielczość 854 x 480 pikseli, wykorzystując chip DMD o wielkości 0,2 cala. Projektor potrafi wygenerować obraz o przekątnej od 30 do nawet 100 cali. Co istotne, urządzenie wyposażono w autofokus oraz manualną korekcję trapezową w zakresie ±40 stopni. Konstrukcja pozwala na położenie telefonu płasko na stole i wyświetlanie obrazu bez potrzeby używania statywów czy podstawek.

Wewnątrz obudowy spełniającej normy IP68, IP69K oraz militarny standard MIL-STD-810H zamknięto ogniwo o gigantycznej pojemności 25 500 mAh. Taki zapas energii ma wystarczyć nawet na 10 dni standardowego użytkowania. Baterię można ładować z mocą 66 W, a dzięki funkcji zwrotnego ładowania przewodowego 10 W, telefon może służyć jako powerbank dla innych urządzeń.

Dodatkowym atutem jest potężna lampa LED umieszczona na pleckach, składająca się z 585 diod, która generuje światło o jasności do 1100 lumenów, oraz dedykowane światła ostrzegawcze (niebiesko-czerwone).

Sekcję fotograficzną tworzy główny aparat 50 Mpix (OmniVision OV50H) o rozmiarze 1/1.3 cala i jasności f/1.95. Towarzyszy mu aparat noktowizyjny 64 Mpix (OV64B) oraz jednostka 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o polu widzenia ponad 117 stopni.

Dla osób, które nie potrzebują projektora, przygotowano model Armor 34+, który zachowuje wszystkie powyższe parametry techniczne i wytrzymałościowe, rezygnując jedynie z modułu projekcyjnego na rzecz niższej ceny i nieco innej konstrukcji plecków.