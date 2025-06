Ulefone Armor 34 Pro wchodzi do sprzedaży. To pancerniak z projektorem

Ulefone Armor 34 Pro to smartfon, o którym słychać już od marca, gdy zadebiutował na targach MWC 2025. Zgodnie z obietnicami producenta, wkrótce telefon trafi do sprzedaży. Na początek będzie dostępny na AliExpress, później powinien jednak wejść także do polskiej dystrybucji. Ulefone ujawnił też cenę urządzenia – Armor 34 Pro na chińskiej platformie zakupowej ma kosztować 499,99 USD, czyli niecałe 1900 zł. Jest to jednak cena wyjściowa, więc podczas zakupów do Polski trzeba będzie doliczyć VAT, co podniesie ostateczną kwotę do około 2300 zł. Producent podaje, że oferta na AliExpress to cena promocyjna na start i będzie obowiązywać do 26 czerwca. Ostatecznie więc chętni na zakup Ulefone’a Armor 34 Pro muszą przygotować się na nieco większe wydatki.