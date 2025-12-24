Oprogramowanie

ChatGPT jak Spotify. Nie każdy jednak może skorzystać

Jesteś ciekaw jak dużo i o czym rozmawiałeś z AI? Nie ma sprawy, można to sprawdzić jednym kliknięciem. Niestety, nie w Polsce - przynajmniej oficjalnie.

OpenAI dołącza do grona firm oferujących użytkownikom podsumowania aktywności. Zakończono już wdrażanie funkcji "Twój rok z ChatGPT", która prezentuje zestaw statystyk z całego 2025 roku i dodatkowe, bardziej kreatywne elementy przygotowane przez sztuczną inteligencję.

Dalsza część tekstu pod wideo

Funkcja dostępna jest dla darmowych i płatnych kont

Dostajemy m.in. spersonalizowany wiersz, liczbę wysłanych wiadomości, najaktywniejszy dzień korzystania z aplikacji czy dominujące tematy rozmów. Jednym z najbardziej charakterystycznych dodatków jest grafika w stylu pixel art, która symbolicznie nawiązuje do zagadnień poruszanych w rozmowach. Przykładowo mogą się na niej pojawić motywy związane z grami retro, gotowaniem, podróżami czy Dungeons & Dragons.

Twój rok z ChatGPT obejmuje również opis stylu prowadzenia rozmów oraz tzw. archetyp użytkownika, czyli kategorię przypisaną na podstawie sposobu korzystania z aplikacji. Całość zakończona krótką "wróżbą".

Funkcja ograniczona została do użytkowników w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Nowej Zelandii oraz Australii. Dostępna jest zarówno dla płatnych, jak i darmowych kont. Ograniczenia lokalizacyjne można oczywiście obejść np. z pomocą VPN.

Aby skorzystać z rocznego podsumowania, konieczne jest wcześniejsze wyrażenie zgody na wykorzystywanie historii rozmów i preferencji. Dostęp do "Your Year with ChatGPT" można uzyskać bezpośrednio z poziomu strony głównej na komputerze lub aplikacji na urządzeniach mobilnych.

