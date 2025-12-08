Sprzęt

Ceny elektroniki wystrzelą. Podrożeje praktycznie wszystko

Rok 2026 nie będzie zbyt dobrym czasem na zakup elektroniki. Podrożeje niemal wszystko. Nie ma przed tym ucieczki.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:41
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ceny elektroniki wystrzelą. Podrożeje praktycznie wszystko

Już końcówka 2025 roku nie jest zbyt optymistyczna, szczególnie dla miłośników komputerów. Ceny pamięci RAM skoczyły nawet o 200-300 proc., więc kupno desktopa stało się dużo droższe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niektóre moduły kosztują już tyle, co PlayStation 5 Pro i potrafią być droższe niż procesor, a nawet karta graficzna. Niestety, to dopiero początek podwyżek. W 2026 roku musimy spodziewać się, że więcej zapłacimy też za tablety, smartfony, laptopy, konsole, a nawet smartwatche.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM G.SKILL Ripjaws S5 32GB (2x16GB) 6400Mhz
Pamięć RAM G.SKILL Ripjaws S5 32GB (2x16GB) 6400Mhz
0 zł
1429 zł - najniższa cena
Kup teraz 1429 zł
Pamięć RAM GOODRAM SODIMM 8GB 3200Mhz
Pamięć RAM GOODRAM SODIMM 8GB 3200Mhz
0 zł
229 zł - najniższa cena
Kup teraz 229 zł
Pamięć RAM G.SKILL Aegis 16GB 2400MHz
Pamięć RAM G.SKILL Aegis 16GB 2400MHz
0 zł
479 zł - najniższa cena
Kup teraz 479 zł
Advertisement

Elektronika będzie droższa

Firma Micron już ogłosiła, że całkowicie wycofuje się z rynku konsumenckiego. Jeden z największych producentów pamięci na świecie zamierza w całości skupić się na produkcji modułów przeznaczonych do centrów danych, w tym przede wszystkim dedykowanych do obsługi systemów sztucznej inteligencji. To był pierwszy cios.

Drugi nadszedł ze strony Samsunga. Największy producent kości DDR na świecie podniósł ceny o 60 proc. Jednocześnie wiceprezes firmy Jaejune Kim przyznał, że popyt na modele do AI i centrów danych ciągle rośnie i niedobory na rynku mobilnym oraz PC będą się tylko pogłębiać. To drugi cios.

Do tego można jeszcze dorzucić NVIDIĘ. Ta co prawda cen nie podniosła, ale w zestawach wysyłanych do swoich partnerów są już tylko same GPU. Firma nie dorzuca do nich dedykowanych pamięci, jak miało to miejsce wcześniej. To oznacza, że ASUS, Gigabyte czy MSI na własną rękę muszą załatwiać moduły GDDR do kart graficznych. To prawdopodobnie oznacza wyższe ceny.

To oznacza, że będzie tylko gorzej. Firma Counterpoint przewiduje, że ceny pamięci wzrosną o 30 proc. w czwartym kwartale i kolejne 20 proc. na początku 2026 roku.

Tym samym musimy spodziewać się, że podrożeje niemal cała elektronika, która w mniejszym lub większym stopniu wykorzystuje pamięci. Najbardziej narażone są oczywiście komputery i sprzęty mobilne, w tym smartfony i tablety. Niektórzy eksperci przewidują wręcz, że z tego powodu rynek telefonów zmniejszy się w 2026 roku o 0,9 proc.

Image
telepolis
ceny pamięci RAM ceny pamięci DRAM ceny elektroniki wyższe ceny elektroniki
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Rzeczpospolita