Ceny wymykają się z kontroli. 64 GB pamięci RAM kosztuje tyle, co PS5

To nie jest najlepszy moment na kupno nowego komputera. O ile procesory, dyski czy karty graficzne wciąż jeszcze kosztują mniej więcej tyle samo, co zawsze, tak pamięci RAM skoczyły do niebotycznych wręcz poziomów. W porównaniu z początkiem października wiele modułów i zestawów kosztuje ponad 2 razy więcej. Niektóre są już droższe niż PlayStation 5.

Skąd wysokie ceny pamięci RAM?

Możecie zastanawiać się, skąd tak nagle wzięły się wysokie ceny pamięci RAM. Winna takiej sytuacji jest przede wszystkim sztuczna inteligencja. Nie chodzi o to, że jakieś złośliwe AI postanowiło zmienić wszędzie ceny. To nie film sci-fi. Chodzi o relację popytu do podaży.

Zapotrzebowanie na pamięci do centrów danych jest w tym momencie ogromne. W związku z tym Samsung, SK Hynic i Micron, czyli najwięksi producenci na świecie, zmienili priorytety produkcyjne. Dużą część mocy swoich fabryk przerzucili z pamięci DDR4 i DDR5 na bardziej dochodowe pamięci HBM (High Bandwith Memory), które są właśnie używane w centrach danych.

To sprawiło, że na rynku konsumenckim pojawiły się braki. Pamięci jest za mało, więc ceny są wyższe. To identyczna sytuacja, jak kilka lat temu z kartami graficznymi, które były kupowane przez górników do kopania kryptowalut. Wtedy też ceny wystrzeliły w kosmos.

Porównajmy ceny

Taka sytuacja nie ominęła też polskiego rynku. Wystarczy wejść na Ceneo i sprawdzić historyczne kwoty. Weźmy na przykład pamięci Patriot Viper DDR5 6000 MHz CL30. Jeszcze w październiku taki zestaw kosztował 819 zł. Dzisiaj najniższa cena to 1649 zł. Ten sam zestaw w wersji 32 GB podskoczył z 369 do 865 zł, czyli ponad dwukrotnie.

Prawdziwy absurd pokazuje sytuacja z pamięciami, które nawet w październiku były trochę droższe od konkurencji. Za przykład weźmy zestaw G.Skill Trident Z5 Neo DDR5 64 GB 6000 MHz CL30. Pod koniec września kosztowały około 1000 zł. Dzisiaj trzeba z nie wydać ponad 2900 zł. To trzykrotna przebitka i cena porównywalna z PlayStation 5 Pro.