Thermal Grizzly ze sporą zmianą. Wygląda gorzej, ale działa lepiej

Thermal Grizzly to niemiecka marka skierowana do największych entuzjastów PC. W ofercie firmy znaleźć można nie tylko szalenie wydajne pasty termoprzewodzące (w tym ciekły metal) i termopady, ale również bloki wodne, narzędzia do delidingu, ramki montażowe CPU, oskalpowane procesory oraz autorskie, metalowe odpromienniki ciepła (tzw. IHS).

Gorszy wygląd, ale taka sama lub lepsza przewodność cieplna

W jednym z ostatnich wpisów na swoim blogu Niemcy poinformowali, że zmienili sposób wykończenia IHS dla procesorów korzystających z gniazda AMD AM5, czyli Ryzen 7000 i Ryzen 9000. Od września 2025 mowa o procesie galwanicznego niklowania połyskowego. Ta sama zmiana dotknęła mniej popularnego produktu, czyli Mycro Direct-Die Pro.

Thermal Grizzly zapewnia, że według ich testów wydajność pozostaje na tym samym poziomie, a w niektórych przypadkach może być do 5°C lepsza. Główna różnica z punktu konsumentów to wygląd - wbrew nazwie procesu, wykończenie będzie mniej lustrzane ze względu na bardziej widoczne gołym okiem ślady bo obrabianiu materiału.