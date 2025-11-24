Thermal Grizzly ze sporą zmianą. Wygląda gorzej, ale działa lepiej
Kupiłeś sprzęt od Thermal Grizzly i nie wygląda jak na zdjęciach w internecie? Możesz odetchnąć z ulgą, bo to nie podróbka - zmieniono proces produkcji.
Thermal Grizzly to niemiecka marka skierowana do największych entuzjastów PC. W ofercie firmy znaleźć można nie tylko szalenie wydajne pasty termoprzewodzące (w tym ciekły metal) i termopady, ale również bloki wodne, narzędzia do delidingu, ramki montażowe CPU, oskalpowane procesory oraz autorskie, metalowe odpromienniki ciepła (tzw. IHS).
Gorszy wygląd, ale taka sama lub lepsza przewodność cieplna
W jednym z ostatnich wpisów na swoim blogu Niemcy poinformowali, że zmienili sposób wykończenia IHS dla procesorów korzystających z gniazda AMD AM5, czyli Ryzen 7000 i Ryzen 9000. Od września 2025 mowa o procesie galwanicznego niklowania połyskowego. Ta sama zmiana dotknęła mniej popularnego produktu, czyli Mycro Direct-Die Pro.
Thermal Grizzly zapewnia, że według ich testów wydajność pozostaje na tym samym poziomie, a w niektórych przypadkach może być do 5°C lepsza. Główna różnica z punktu konsumentów to wygląd - wbrew nazwie procesu, wykończenie będzie mniej lustrzane ze względu na bardziej widoczne gołym okiem ślady bo obrabianiu materiału.
Aktualnie w obiegu mogą znajdować się oba warianty IHS dla AMD, czyli 2. i 3. generacja (wysoki połysk i bardziej matowe). W przypadku Mycro Direct-Die Pro w sprzedaży powinny znajdować się już tylko nowe wersje. Sugerowana cena obu sprzętów pozostaje bez zmian.