Samsung postanowił. Jeden prezes to jednak za mało
Samsung przywraca strukturę dwóch CEO, wracając do rozwiązania, które przez lata zapewniało firmie równowagę zarządczą w kluczowych obszarach działalności – konsumenckim i półprzewodnikowym.
TM Roh prosto na szczyt, ale bez sukcesji
TM Roh, dotychczasowy szef działu Mobile eXperience (MX), obejmuje oficjalnie stanowisko szefa całego działu Device eXperience (DX) i zostaje jednym z dwóch prezesów firmy. Drugim prezesem pozostaje Jun Young-hyun, który nadal kieruje segmentem półprzewodników (Device Solutions, DS).
Decyzja ta nastąpiła po okresie, kiedy Samsung funkcjonował z jednym CEO, co wiązało się z nagłą śmiercią poprzedniego współprezesa Han Jong-hee w marcu 2025 roku. TM Roh od kwietnia pełnił już funkcję tymczasowego szefa DX, równolegle prowadząc dział mobilny.
Nowy podział kompetencji oznacza, że Roh będzie nadzorował wszystkie globalne działania konsumenckie Samsunga: smartfony, komputery, telewizory oraz AGD, a Jun odpowiada za rozwój segmentu układów półprzewodnikowych.
TM Roh w pełni zasłużenie, ale i Jun Young-hyun nie narzeka na nudę
Powrót do modelu dualnego zarządzania jest reakcją na dynamiczne zmiany na globalnym rynku i konieczność szybkiej adaptacji w sektorach, które generują największe zyski – w ostatnich miesiącach zwłaszcza pamięci DRAM i smartfony notowały znakomite wyniki, do czego wydatnie przyczynił się Roh.
Eksperci oceniają wybór TM Roha jako przewidywalny, ale bezpieczny – jego dotychczasowe sukcesy w rozwoju segmentu mobilnego, m.in. ekspansja na rynku składanych smartfonów oraz wprowadzenie AI do produktów Galaxy, przesądziły o awansie.
Co warto dodać, zmianom na szczycie towarzyszą trwające od dłuższego czasu zmiany kadrowe na niższych szczeblach struktur Samsunga, obejmujące awanse w działach badawczo-rozwojowych i centralnych jednostkach wsparcia, mające na celu dalszą cyfrową i technologiczną transformację całej firmy.