Samsung postanowił. Jeden prezes to jednak za mało

TM Roh prosto na szczyt, ale bez sukcesji

TM Roh, dotychczasowy szef działu Mobile eXperience (MX), obejmuje oficjalnie stanowisko szefa całego działu Device eXperience (DX) i zostaje jednym z dwóch prezesów firmy. Drugim prezesem pozostaje Jun Young-hyun, który nadal kieruje segmentem półprzewodników (Device Solutions, DS).​

Decyzja ta nastąpiła po okresie, kiedy Samsung funkcjonował z jednym CEO, co wiązało się z nagłą śmiercią poprzedniego współprezesa Han Jong-hee w marcu 2025 roku. TM Roh od kwietnia pełnił już funkcję tymczasowego szefa DX, równolegle prowadząc dział mobilny.

Nowy podział kompetencji oznacza, że Roh będzie nadzorował wszystkie globalne działania konsumenckie Samsunga: smartfony, komputery, telewizory oraz AGD, a Jun odpowiada za rozwój segmentu układów półprzewodnikowych.​

TM Roh w pełni zasłużenie, ale i Jun Young-hyun nie narzeka na nudę

Powrót do modelu dualnego zarządzania jest reakcją na dynamiczne zmiany na globalnym rynku i konieczność szybkiej adaptacji w sektorach, które generują największe zyski – w ostatnich miesiącach zwłaszcza pamięci DRAM i smartfony notowały znakomite wyniki, do czego wydatnie przyczynił się Roh.

Eksperci oceniają wybór TM Roha jako przewidywalny, ale bezpieczny – jego dotychczasowe sukcesy w rozwoju segmentu mobilnego, m.in. ekspansja na rynku składanych smartfonów oraz wprowadzenie AI do produktów Galaxy, przesądziły o awansie.​

TM Roh podczas prezentacji urządzeń Galaxy S25 w San Jose, źr. Marian Szutiak, Telepolis