Tech

Samsung postanowił. Jeden prezes to jednak za mało

Samsung przywraca strukturę dwóch CEO, wracając do rozwiązania, które przez lata zapewniało firmie równowagę zarządczą w kluczowych obszarach działalności – konsumenckim i półprzewodnikowym.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 19:40
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung postanowił. Jeden prezes to jednak za mało

TM Roh prosto na szczyt, ale bez sukcesji

TM Roh, dotychczasowy szef działu Mobile eXperience (MX), obejmuje oficjalnie stanowisko szefa całego działu Device eXperience (DX) i zostaje jednym z dwóch prezesów firmy. Drugim prezesem pozostaje Jun Young-hyun, który nadal kieruje segmentem półprzewodników (Device Solutions, DS).​

Dalsza część tekstu pod wideo

Decyzja ta nastąpiła po okresie, kiedy Samsung funkcjonował z jednym CEO, co wiązało się z nagłą śmiercią poprzedniego współprezesa Han Jong-hee w marcu 2025 roku. TM Roh od kwietnia pełnił już funkcję tymczasowego szefa DX, równolegle prowadząc dział mobilny.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Bindownica GBC CombBind CB20 Grzebieniowa, 20 dziurkowanych kartek, 240 oprawianych kartek
Bindownica GBC CombBind CB20 Grzebieniowa, 20 dziurkowanych kartek, 240 oprawianych kartek
0 zł
943.65 zł - najniższa cena
Kup teraz 943.65 zł
Karma dla psa BRIT Premium By Nature Light Indyk z owsem 15 kg + Przysmak dla psa PEDIGREE Markies 500 g
Karma dla psa BRIT Premium By Nature Light Indyk z owsem 15 kg + Przysmak dla psa PEDIGREE Markies 500 g
0 zł
151.55 zł - najniższa cena
Kup teraz 151.55 zł
Zestaw szczoteczek magnetycznych ORAL-B iO 6 (2 sztuki)
Zestaw szczoteczek magnetycznych ORAL-B iO 6 (2 sztuki)
0 zł
968.24 zł - najniższa cena
Kup teraz 968.24 zł
Advertisement

Nowy podział kompetencji oznacza, że Roh będzie nadzorował wszystkie globalne działania konsumenckie Samsunga: smartfony, komputery, telewizory oraz AGD, a Jun odpowiada za rozwój segmentu układów półprzewodnikowych.​

TM Roh w pełni zasłużenie, ale i Jun Young-hyun nie narzeka na nudę

Powrót do modelu dualnego zarządzania jest reakcją na dynamiczne zmiany na globalnym rynku i konieczność szybkiej adaptacji w sektorach, które generują największe zyski – w ostatnich miesiącach zwłaszcza pamięci DRAM i smartfony notowały znakomite wyniki, do czego wydatnie przyczynił się Roh.

Eksperci oceniają wybór TM Roha jako przewidywalny, ale bezpieczny – jego dotychczasowe sukcesy w rozwoju segmentu mobilnego, m.in. ekspansja na rynku składanych smartfonów oraz wprowadzenie AI do produktów Galaxy, przesądziły o awansie.​

Samsung postanowił. Jeden prezes to jednak za mało
TM Roh podczas prezentacji urządzeń Galaxy S25 w San Jose, źr. Marian Szutiak, Telepolis

Co warto dodać, zmianom na szczycie towarzyszą trwające od dłuższego czasu zmiany kadrowe na niższych szczeblach struktur Samsunga, obejmujące awanse w działach badawczo-rozwojowych i centralnych jednostkach wsparcia, mające na celu dalszą cyfrową i technologiczną transformację całej firmy.

Image
telepolis
samsung TM Roh nowy prezes samsunga kto rządzi Samsungiem Jun Young-hyun
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Authority, oprac. wł