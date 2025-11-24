Sprzęt

Było 2499 zł, jest 1699 zł. x-kom pokazał konkurencji gdzie jej miejsce

Mamy tu do czynienia z naprawdę tanim, acz jeszcze niebudżetowym laptopem, którego możemy zgarnąć w cenie, która normalnie oznacza coś z pogranicza elektrozłomu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:07
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Było 2499 zł, jest 1699 zł. x-kom pokazał konkurencji gdzie jej miejsce

Lenovo IdeaPad Slim 3-15 to świetny komputer dla każdego, kto chce mieć sprzęt do pracy biurowej, nauki i sporadycznego zagrania w jakiś prostszy, czy starszy tytuł. Zwykle był on wyceniany na uczciwe 2499 zł. Jednak w dzisiejszej promocji możecie go dostać za jedyne 1699 zł, czyli aż 800 zł taniej. I nie ma tu mowy o sztucznym zawyżaniu poprzedniej ceny.

Dalsza część tekstu pod wideo
Lenovo IdeaPad Slim 3-15 Aż 800 zł taniej

Lenovo IdeaPad Slim 3-15

Było 2499 zł, jest 1699 zł. x-kom pokazał konkurencji gdzie jej miejsce

Mamy tu do czynienia z układem Ryzen 5-7520U z GPU Radeon 610M. Dla kogoś, kto nie jest graczem, ale czasami ma ochotę w coś popykać niekoniecznie na wyższej jakości, niż minimalna, czy rozdzielczości wyższej, niż HD, taki zestaw jest wystarczający. Chociaż widać, że nie jest to laptop dla graczy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 14" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Gwiezdna czerń
Laptop APPLE MacBook Pro 2024 14" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Gwiezdna czerń
0 zł
7299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299.99 zł
Laptop LENOVO ThinkPad T14s Gen 6 14" IPS Snapdragon X1E-78-100 32GB RAM 1TB SSD Windows 11 Professional
Laptop LENOVO ThinkPad T14s Gen 6 14" IPS Snapdragon X1E-78-100 32GB RAM 1TB SSD Windows 11 Professional
0 zł
9049 zł - najniższa cena
Kup teraz 9049 zł
Laptop PREDATOR Helios 18 AI PH18-73-952M 18" IPS 250Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 3TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop PREDATOR Helios 18 AI PH18-73-952M 18" IPS 250Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 3TB SSD GeForce RTX5080 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
21399 zł
0 zł - najniższa cena
Kup teraz 21399 zł
Advertisement

Jeśli chodzi o pamięć operacyjną, to oferuje on 16 GB DDR5 o taktowaniu 5500 MHz. Na dane przeznaczono natomiast 512 GB SSD pod złącze M.2. Nie można także zapomnieć o ekranie. Jest to 15,6-calowa, matowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD. A wszystko to przy baterii 47 Wh, 1,62 kg wagi i z systemem Windows 11 Home kosztuje jedyne 1699 zł.

Lenovo IdeaPad Slim 3-15 Aż 800 zł taniej

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
lenovo laptopy Lenovo IdeaPad Slim 3-15 Lenovo IdeaPad
Zródła zdjęć: Lenovo, Lech Okoń / Telepolis