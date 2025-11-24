Było 2499 zł, jest 1699 zł. x-kom pokazał konkurencji gdzie jej miejsce

Lenovo IdeaPad Slim 3-15 to świetny komputer dla każdego, kto chce mieć sprzęt do pracy biurowej, nauki i sporadycznego zagrania w jakiś prostszy, czy starszy tytuł. Zwykle był on wyceniany na uczciwe 2499 zł. Jednak w dzisiejszej promocji możecie go dostać za jedyne 1699 zł, czyli aż 800 zł taniej. I nie ma tu mowy o sztucznym zawyżaniu poprzedniej ceny.

Lenovo IdeaPad Slim 3-15

Mamy tu do czynienia z układem Ryzen 5-7520U z GPU Radeon 610M. Dla kogoś, kto nie jest graczem, ale czasami ma ochotę w coś popykać niekoniecznie na wyższej jakości, niż minimalna, czy rozdzielczości wyższej, niż HD, taki zestaw jest wystarczający. Chociaż widać, że nie jest to laptop dla graczy.

Jeśli chodzi o pamięć operacyjną, to oferuje on 16 GB DDR5 o taktowaniu 5500 MHz. Na dane przeznaczono natomiast 512 GB SSD pod złącze M.2. Nie można także zapomnieć o ekranie. Jest to 15,6-calowa, matowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD. A wszystko to przy baterii 47 Wh, 1,62 kg wagi i z systemem Windows 11 Home kosztuje jedyne 1699 zł.