Beyerdynamic oszalał. Chce tylko 299 zł za słuchawki warte 899 zł

Od dziś przez cały grudzień wybrane modele bezprzewodowych słuchawek Beyerdynamic z serii Amiron, Aventho, Verio oraz MMX można będzie kupić w promocyjnych cenach – nawet o ponad 60% taniej. W ofercie znalazły się zarówno topowe modele bezprzewodowe, jak i sprzęt gamingowy oraz lekkie słuchawki typu open-ear.

Dalsza część tekstu pod wideo

Beyerdynamic Verio 200 (czarne)

Verio 200 to słuchawki typu open-ear, które nie zakrywają kanału słuchowego, dzięki czemu pozwalają słyszeć pełne otoczenie podczas słuchania muzyki. To propozycja dla osób aktywnych, biegaczy, rowerzystów czy tych, którzy chcą zachować pełne bezpieczeństwo na ulicy. Słuchawki wyróżniają się dużą lekkością, stabilnym mocowaniem oraz odpornością IP54.

Beyerdynamic Verio 200 – słuchawki open-ear | Cena regularna: 899 zł → 299 zł | Rabat: 66%

Beyerdynamic Amiron 100 (czarne)

Amiron 100 to lekkie, dokanałowe słuchawki TWS klasy premium, wyposażone w ANC i Bluetooth 5.3. Zostały stworzone dla osób, które chcą połączyć izolację od otoczenia z wysoką kulturą brzmienia. Sześć wbudowanych mikrofonów poprawia jakość połączeń i skuteczność ANC, a certyfikat IP54 gwarantuje odporność na pot i wilgoć. Bateria oferuje do 8 godzin pracy i 19 godzin z etui ładującym.

Beyerdynamic Amiron 100 – słuchawki dokanałowe true wireless z ANC | Cena regularna: 699 zł → 399 zł | Rabat: 43%

Beyerdynamic Amiron 300 (czarne)

Amiron 300 to bezprzewodowe słuchawki TWS dla wymagających użytkowników, którzy oczekują jakości bliższej słuchawkom nausznym. Oferują szerokie pasmo przenoszenia i obsługę kodeku LDAC. Zastosowane ANC skutecznie tłumi miejski hałas, a tryb transparentny pozwala na podsłuchiwanie otoczenia bez konieczności wyjmowania słuchawek z uszu. Bluetooth 5.3 z Multipoint umożliwia połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie, a etui wspiera ładowanie bezprzewodowe QI.

Beyerdynamic Amiron 300 – słuchawki true wireless premium z kodekiem LDAC | Cena regularna: 899 zł → 599 zł | Rabat: 33%

Beyerdynamic Aventho 300 (czarne)

Bezprzewodowe słuchawki nauszne klasy premium, które przenoszą studyjne brzmienie do codziennego użytku. Wyposażone zostały w uznany przetwornik STELLAR.45, zapewniający wysoką jakość dźwięku, a także w technologię Dolby Head Tracking i adaptacyjne ANC. Producent obiecuje 50 godzin pracy na baterii.

Beyerdynamic Aventho 300 – słuchawki nauszne klasy premium | Cena regularna: 1 749 zł → 1 199 zł | Rabat: 31%

Beyerdynamic MMX 300 Pro (czarne)

MMX 300 Pro to profesjonalny headset gamingowy bazujący na rozwiązaniach znanych z serii studyjnych producenta. Zamknięta konstrukcja dobrze izoluje od otoczenia, a wygodne, miękkie pady pozwalają na wielogodzinne sesje bez dyskomfortu. Mikrofon z kierunkową charakterystyką zbiera głos bardzo naturalnie i wyraźnie, minimalizując szumy i trzaski. Model jest też znany z trwałości — wymienne elementy i solidny pałąk sprawiają, że to inwestycja na lata.

Beyerdynamic MMX 300 Pro – profesjonalny headset gamingowy | Cena regularna: 1 299 zł → 999 zł | Rabat: 23%