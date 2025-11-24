ANC, Hi-Res i bateria na 100 godzin. Słuchawki od CMF by Nothing kupisz za 299 zł

CMF by Nothing Headphone Pro to jedne z najlepszych słuchawek w swojej klasie cenowej do 449 zł. Dziś jednak możecie kupić je znacznie taniej, bo już za jedyne 299 zł. I jeśli można wskazać jakąś ich wadę, to to, że nie składają się zbytnio do transportu. Przy okazji jednak wyglądają naprawdę świetnie i oferują naprawdę bogaty zestaw funkcji.

CMF by Nothing Headphone Pro

Tak, za 299 zł mamy już ANC, co nie jest standardem, a pozwala na przyzwoite wyciszenie dźwięków z otoczenia. Dodatkowo dwa 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne zapewniają brzmienie bardzo wysokiej klasy. Nie traci ono także zbyt wiele podczas transmisji Bluetooth. A to dzięki kodekowi LDAC, który jest tym popularniejszym standardem pozwalającym uzyskać certyfikat Hi-Res.

Nie zabrakło także portu AUX do podłączenia przewodowego przez kabel ze wtyczką Jack 3.5 mm. Niesamowicie wypada także kwestia baterii. Ta w trybie standardowym ma pozwalać na aż 100 godzin słuchania muzyki lub 50 godzin przy włączonym ANC. Dodatkowo zaledwie 5 minut ładowania przekłada się na 4 godziny słuchania muzyki. A wszystko to za jedyne 299 zł.