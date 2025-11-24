ANC, Hi-Res i bateria na 100 godzin. Słuchawki od CMF by Nothing kupisz za 299 zł
CMF by Nothing to marka, która robi wszystko, by upchnąć jak najwięcej za jak najmniej. Zasada ta tyczy się nie tylko smartfonów.
CMF by Nothing Headphone Pro to jedne z najlepszych słuchawek w swojej klasie cenowej do 449 zł. Dziś jednak możecie kupić je znacznie taniej, bo już za jedyne 299 zł. I jeśli można wskazać jakąś ich wadę, to to, że nie składają się zbytnio do transportu. Przy okazji jednak wyglądają naprawdę świetnie i oferują naprawdę bogaty zestaw funkcji.
CMF by Nothing Headphone Pro
Tak, za 299 zł mamy już ANC, co nie jest standardem, a pozwala na przyzwoite wyciszenie dźwięków z otoczenia. Dodatkowo dwa 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne zapewniają brzmienie bardzo wysokiej klasy. Nie traci ono także zbyt wiele podczas transmisji Bluetooth. A to dzięki kodekowi LDAC, który jest tym popularniejszym standardem pozwalającym uzyskać certyfikat Hi-Res.
Nie zabrakło także portu AUX do podłączenia przewodowego przez kabel ze wtyczką Jack 3.5 mm. Niesamowicie wypada także kwestia baterii. Ta w trybie standardowym ma pozwalać na aż 100 godzin słuchania muzyki lub 50 godzin przy włączonym ANC. Dodatkowo zaledwie 5 minut ładowania przekłada się na 4 godziny słuchania muzyki. A wszystko to za jedyne 299 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.