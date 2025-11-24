Sprzęt

Powerbank jak syn mamy koleżanki. 60000 mAh, 100 W, a teraz za bezcen

Jakim cudem powerbank o takich parametrach jest aż tak tani? To proste: dzięki promocji.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 20:10
CANYON Powerbank OnPower 610 to powerbank dla osób, które kupiłyby stację zasilania, ale nie potrzebują gniazda AC, ani portu zapalniczki. I wcale nie przesadzam. Jego 60 000 mAh bateria przekłada się na 222 Wh pojemności, co już jest normą w mniejszych stacjach. I chociaż sam mam powerbank o pojemności 80 000 mAh (296 Wh) to CANYON Powerbank OnPower 610 jest od niego lepszy z powodu swojej mocy wynoszącej 100 W.

CANYON Powerbank OnPower 610  222 Wh i 100 W mocy za 289 zł

CANYON Powerbank OnPower 610 

Jest to kawał kloca: mowa tu o 1,36 kg wagi. Czyli niewiele mniej niż 1,5 litrowa butelka wody. Na szczęście producent zadbał tu o odpowiedni uchwyt. Jeśli przyjmiemy w jego wypadu 80% sprawność, to możemy wyciągnąć z niego 177 Wh. Co pozwoli nam na: niemal 10-krotnie naładowanie smartfona z baterią 5000 mAh do pełna, czy czterokrotne naładowanie laptopa. A to wszystko za pomocą powerbanku, który może być Wasz za 289 zł

CANYON Powerbank OnPower 610  222 Wh i 100 W mocy za 289 zł

Oferuje on 3 porty USB-C, z czego dwa są w stanie dać 100 W mocy, a trzeci 15 W. Ma także 3 porty USB-A, z czego jeden oferuje 30 W i dwa dają po 15 W. Przy tak dużej pojemności i dostępnej mocy korzystanie z tego szeregu portów naprawdę ma sens.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

