Alior Bank: można zgarnąć nawet 800 zł. Zanotuj te kody
Alior Bank ogłosił promocję dla nowych klientów. Osoby, które otworzą konto osobiste na stronie internetowej, w bankowości elektronicznej lub w aplikacji mobilnej i będą aktywnie z niego korzystać, mogą otrzymać nawet do 800 zł premii.
Dziś w Alior Banku startuje nowa, podwójna promocja, skierowana do klientów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat nie posiadali w tym banku konta osobistego. Akcja obejmuje dwie podobne oferty „Poznaj nas z Alior Kontem” oraz „Poznaj nas z KJO”.
Premia w wysokości do 800 zł podzielona została na kilka etapów, związanych z aktywnym korzystaniem z konta.
100 zł na start
Już w ciągu 10 dni od otwarcia rachunku z kartą możliwe jest zdobycie pierwszych nagród – na początek 100 zł za spełnienie podstawowych warunków: wykonania 10 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM na dowolną kwotę, zapewnienia jednorazowego wpływu na kwotę min. 1000 zł (dla klientów w wieku 18–25 lat) lub min. 3000 zł (dla klientów powyżej 25 lat) oraz zalogowania się do Alior Mobile.
Drugie 100 zł
Dodatkowe 100 zł można otrzymać za aktywację i użycie jednej z usług Autopay lub Mobilet w ciągu 30 dni od założenia konta.
Premia 300 zł
Premia 300 zł przysługuje za otwarcie konta oszczędnościowego i aktywność. Aby ją otrzymać, konto oszczędnościowe należy założyć w ciągu trzech miesięcy od otwarcia konta osobistego i karty oraz zapewnić jednorazowy wpływ minimum 1000 zł, który trzeba utrzymać w minimalnej kwocie 1000 zł do końca trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego.
Dodatkowo wymagane jest zarówno w pierwszym, drugim i trzecim miesiącu wykonanie 10 transakcji bezgotówkowych, zapewnienie wpływu na konto osobiste w wysokości min. 1000 zł (dla klientów w wieku 18–25 lat) lub min. 3000 zł (dla klientów powyżej 25 lat) oraz zalogowanie się do Alior Mobile.
Nagroda 200 zł
Kolejna nagroda, w wysokości 200 zł, przyznawana jest za aktywację jednej z usług: płatności powtarzalnych BLIK, Moje Rachunki lub Polecenia zapłaty, oraz zapewnienie w czwartym i piątym miesiącu wpływów w wysokości min. 1000 zł (dla klientów w wieku 18–25 lat) lub min. 3000 zł (dla klientów powyżej 25 lat) i wykonanie przynajmniej jednej transakcji przy użyciu wybranej usługi.
A na koniec znów 100 zł
Ostatnie 100 zł ekstra trafi do osób, które spełnią wszystkie poprzednie warunki programu.
Do akcji mogą przystąpić klienci, którzy w okresie od 1 października 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. otworzą Alior Konto lub Konto Jakże Osobiste wraz z kartą płatniczą w kanale online lub mobilnym i wpiszą odpowiedni kod promocji: BONUS800 dla Alior Konta lub 800BONUS dla KJO. Warunkiem uczestnictwa jest także wyrażenie i utrzymanie zgód marketingowych.