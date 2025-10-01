Konta

Alior Bank: można zgarnąć nawet 800 zł. Zanotuj te kody

Alior Bank ogłosił promocję dla nowych klientów. Osoby, które otworzą konto osobiste na stronie internetowej, w bankowości elektronicznej lub w aplikacji mobilnej i będą aktywnie z niego korzystać, mogą otrzymać nawet do 800 zł premii.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 01 PAŹ 2025
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Alior Bank: można zgarnąć nawet 800 zł. Zanotuj te kody

Dziś w Alior Banku startuje nowa, podwójna promocja, skierowana do klientów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat nie posiadali w tym banku konta osobistego. Akcja obejmuje dwie podobne oferty „Poznaj nas z Alior Kontem” oraz „Poznaj nas z KJO”. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Premia w wysokości do 800 zł podzielona została na kilka etapów, związanych z aktywnym korzystaniem z konta. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch AMAZFIT Balance Szary
Smartwatch AMAZFIT Balance Szary
0 zł
648 zł - najniższa cena
Kup teraz 648 zł
Wiertarko-wkrętarka BOSCH Professional GSB 18V-65 06019N3303 zestaw akumulatorów
Wiertarko-wkrętarka BOSCH Professional GSB 18V-65 06019N3303 zestaw akumulatorów
0 zł
1168.22 zł - najniższa cena
Kup teraz 1168.22 zł
Kapsułki do zmywarki FINISH Ultimate 0% - 135 szt.
Kapsułki do zmywarki FINISH Ultimate 0% - 135 szt.
0 zł
176.61 zł - najniższa cena
Kup teraz 176.61 zł
Advertisement

100 zł na start

Już w ciągu 10 dni od otwarcia rachunku z kartą możliwe jest zdobycie pierwszych nagród – na początek 100 zł za spełnienie podstawowych warunków: wykonania 10 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM na dowolną kwotę, zapewnienia jednorazowego wpływu na kwotę min. 1000 zł (dla klientów w wieku 18–25 lat) lub min. 3000 zł (dla klientów powyżej 25 lat) oraz zalogowania się do Alior Mobile. 

Drugie 100 zł

Dodatkowe 100 zł można otrzymać za aktywację i użycie jednej z usług Autopay lub Mobilet w ciągu 30 dni od założenia konta.

Premia 300 zł

Premia 300 zł przysługuje za otwarcie konta oszczędnościowego i aktywność. Aby ją otrzymać, konto oszczędnościowe należy założyć w ciągu trzech miesięcy od otwarcia konta osobistego i karty oraz zapewnić jednorazowy wpływ minimum 1000 zł, który trzeba utrzymać w minimalnej kwocie 1000 zł do końca trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego. 

Dodatkowo wymagane jest zarówno w pierwszym, drugim i trzecim miesiącu wykonanie 10 transakcji bezgotówkowych, zapewnienie wpływu na konto osobiste w wysokości min. 1000 zł (dla klientów w wieku 18–25 lat) lub min. 3000 zł (dla klientów powyżej 25 lat) oraz zalogowanie się do Alior Mobile.

Nagroda 200 zł

Kolejna nagroda, w wysokości 200 zł, przyznawana jest za aktywację jednej z usług: płatności powtarzalnych BLIK, Moje Rachunki lub Polecenia zapłaty, oraz zapewnienie w czwartym i piątym miesiącu wpływów w wysokości min. 1000 zł (dla klientów w wieku 18–25 lat) lub min. 3000 zł (dla klientów powyżej 25 lat) i wykonanie przynajmniej jednej transakcji przy użyciu wybranej usługi.

A na koniec znów 100 zł

Ostatnie 100 zł ekstra trafi do osób, które spełnią wszystkie poprzednie warunki programu.

Do akcji mogą przystąpić klienci, którzy w okresie od 1 października 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. otworzą Alior Konto lub Konto Jakże Osobiste wraz z kartą płatniczą w kanale online lub mobilnym i wpiszą odpowiedni kod promocji: BONUS800 dla Alior Konta lub 800BONUS dla KJO. Warunkiem uczestnictwa jest także wyrażenie i utrzymanie zgód marketingowych.

Image
telepolis
alior bank alior bank promocja 800 zł
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Alior Bank