Alior Bank: można zgarnąć nawet 800 zł. Zanotuj te kody

Dziś w Alior Banku startuje nowa, podwójna promocja, skierowana do klientów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat nie posiadali w tym banku konta osobistego. Akcja obejmuje dwie podobne oferty „Poznaj nas z Alior Kontem” oraz „Poznaj nas z KJO”.

Premia w wysokości do 800 zł podzielona została na kilka etapów, związanych z aktywnym korzystaniem z konta.

100 zł na start

Już w ciągu 10 dni od otwarcia rachunku z kartą możliwe jest zdobycie pierwszych nagród – na początek 100 zł za spełnienie podstawowych warunków: wykonania 10 transakcji bezgotówkowych kartą lub BLIKIEM na dowolną kwotę, zapewnienia jednorazowego wpływu na kwotę min. 1000 zł (dla klientów w wieku 18–25 lat) lub min. 3000 zł (dla klientów powyżej 25 lat) oraz zalogowania się do Alior Mobile.

Drugie 100 zł

Dodatkowe 100 zł można otrzymać za aktywację i użycie jednej z usług Autopay lub Mobilet w ciągu 30 dni od założenia konta.

Premia 300 zł

Premia 300 zł przysługuje za otwarcie konta oszczędnościowego i aktywność. Aby ją otrzymać, konto oszczędnościowe należy założyć w ciągu trzech miesięcy od otwarcia konta osobistego i karty oraz zapewnić jednorazowy wpływ minimum 1000 zł, który trzeba utrzymać w minimalnej kwocie 1000 zł do końca trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego.

Dodatkowo wymagane jest zarówno w pierwszym, drugim i trzecim miesiącu wykonanie 10 transakcji bezgotówkowych, zapewnienie wpływu na konto osobiste w wysokości min. 1000 zł (dla klientów w wieku 18–25 lat) lub min. 3000 zł (dla klientów powyżej 25 lat) oraz zalogowanie się do Alior Mobile.

Nagroda 200 zł

Kolejna nagroda, w wysokości 200 zł, przyznawana jest za aktywację jednej z usług: płatności powtarzalnych BLIK, Moje Rachunki lub Polecenia zapłaty, oraz zapewnienie w czwartym i piątym miesiącu wpływów w wysokości min. 1000 zł (dla klientów w wieku 18–25 lat) lub min. 3000 zł (dla klientów powyżej 25 lat) i wykonanie przynajmniej jednej transakcji przy użyciu wybranej usługi.

A na koniec znów 100 zł

Ostatnie 100 zł ekstra trafi do osób, które spełnią wszystkie poprzednie warunki programu.