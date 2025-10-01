Bezpieczeństwo

Oszczędności Polaków pod lupą. Ekspert wskazuje na zagrożenie

Polacy są coraz lepsi w oszczędzaniu. Jednak ekspert wskazuje na pewne zagrożenie, związane z odkładaniem na czarną godzinę.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:17
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Oszczędności Polaków pod lupą. Ekspert wskazuje na zagrożenie

Firma IBRiS, na zlecenie Polskiej Agencji Prasowej, przeprowadziła badanie na temat tego, jak oszczędzają Polacy. Chociaż ogólne wnioski są dość pozytywne, to ekspert wskazuje na głęboką lukę bezpieczeństwa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oszczędności Polaków

Badanie wykazało, że aż 43 proc. Polaków odkłada pieniądze co miesiąc, a 39 proc. kilka razy w roku. W sumie 82 proc. z nas regularnie oszczędza. To pokazuje, że myślimy o finansowym zabezpieczeniu na przyszłość.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Portfel kryptowalut TREZOR Model One Biały
Portfel kryptowalut TREZOR Model One Biały
-60 zł
259 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Portfel kryptowalut TANGEM 2 Card Set
Portfel kryptowalut TANGEM 2 Card Set
-30.99 zł
299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 269 zł
Portfel kryptowalut LEDGER Nano X Onyx Black
Portfel kryptowalut LEDGER Nano X Onyx Black
0 zł
626.44 zł - najniższa cena
Kup teraz 626.44 zł
Advertisement

W jakim celu oszczędzają Polacy? Przede wszystkim z myślą o sytuacjach awaryjnych, czyli na tzw. czarną godzinę. Taką odpowiedź udzieliło aż 53,7 proc. badanych. Na dalszych miejscach znajdują się: wakacje i wyjazdy rekreacyjne (23,3 proc.), potrzeby zdrowotne (17,6 proc.), wsparcie dzieci i wnuków (16,6 proc.), emerytura (14,9 proc.), remonty (14,6 proc.), nauka i rozwój (10,9 proc.) oraz zakup działki lub nieruchomości (7,4 proc.).

Część Polaków już teraz może się pochwalić całkiem niezłą poduszką finansową. Aż 24,8 proc. badanych ma zabezpieczenie na więcej niż 12 miesięcy spokojnego życia. Z kolei 17,7 proc. ma oszczędności wystarczające na 6-12 miesięcy, na 16,4 proc. na 3-6 miesięcy. To oznacza, że niestety aż 24,8 proc. ma rezerwy wystarczające na mniej niż 3 miesiące.

Właśnie na ten problem wskazuje Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji IBRiS:

Główny cel oszczędzania, czyli zabezpieczenie się na tzw. czarną godzinę sugeruje, że motywacją jest bardziej obawa przed niestabilnością niż ambitne plany długoterminowe. Co więcej, choć co czwarty Polak jest zabezpieczony na ponad rok, to identyczny odsetek ma środki na maksymalnie trzy miesiące. To wskazuje na głęboką lukę bezpieczeństwa i podział społeczeństwa na tych, którzy mogą planować przyszłość, i tych, którzy oszczędzają z myślą o przetrwaniu najbliższego kryzysu.

Image
telepolis
oszczędności oszczędzanie jak oszczędzić energooszczędność jak oszczędzają Polacy
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: PAP