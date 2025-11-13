Bank Pekao: pieniądze rosną na drzewach. 200 zł za wpisanie kodu
Bank Pekao startuje z nowym projektem dla dzieci i młodzieży, którego głównym elementem jest gra „Grow Your Money” dostępna na platformie Roblox. Rusza też promocja, dzięki której można zgarnąć 200 zł.
Bank Pekao po raz kolejny wchodzi do świata gier, aby wspierać edukację finansową dzieci i młodzieży poprzez zabawę. Bank chce uczyć dzieci finansów w wesołej i angażującej gamingowej formie, przyczyniając się do rozwoju świadomości finansowej młodych.
„Grow Your Money” to gra, w której pieniądze dosłownie rosną na drzewach – o ile gracz odpowiednio o nie zadba. Wirtualny ogródek stanowi metaforę inwestycji: użytkownik kupuje nasiona, sadzi je, pielęgnuje i obserwuje, jak przekształcają się w sakwy z pieniędzmi, krzewy z kartami płatniczymi czy drzewa banknotowe. Każda roślina symbolizuje inną formę inwestowania – od złota po waluty obce. Im więcej uwagi i konsekwencji, tym większy finansowy plon. W grze pojawiają się także petsy – wirtualne zwierzątka, które wspierają gracza w rozwoju inwestycji. Tukan, Kapibara, Piesek, Kotek i Żuberek reagują na opiekę, odwdzięczając się dodatkowymi bonusami.
Gra jest osadzona na platformie Roblox – w najpopularniejszym środowisku gamingowym wśród młodych użytkowników, z ponad 5 milionami aktywnych graczy miesięcznie w Polsce. Bank Pekao zdecydował się na obecność właśnie tam, by dotrzeć do młodych odbiorców w ich codziennej przestrzeni cyfrowej. W grze dostępne są także wirtualne przedmioty (UGC), które można zdobyć za wykonanie zadań – m.in. maska żubra, złota marynarka czy diamentowy towarzysz.
Gra została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i edukacji osób młodych – bez przemocy, ryzykownych interakcji i z jasnym przesłaniem, że warto planować, oszczędzać i inwestować.
Promocja z kontem dziecka – również dla rodziców
W związku z premierą gry Bank Pekao przygotował promocję dla dzieci i rodziców. W ofercie dostępne są karty płatnicze z wizerunkami petsów znanych z gry – limitowana kolekcja obejmuje pięć wzorów: Kotek, Piesek, Tukan, Kapibara i Żuberek. Rodzice, którzy założą dziecku Konto Przekorzystne i wpiszą kod z gry, otrzymają 200 zł kieszonkowego oraz kartę podarunkową Roblox o wartości 49,99 zł. Podobne nagrody można zdobyć, polecając konto innym rodzicom – do trzech poleceń.
Promocja „Finansowy ogród” trwa do 31 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania puli nagród. Aby wziąć w niej udział, należy zarejestrować się na stronie www.pekao.com.pl/roblox, założyć pełny Pakiet PeoPay KIDS (dla dzieci 6–12 lat) lub Konto Przekorzystne z aplikacją PeoPay (dla dzieci 13–17 lat) i wpisać kod z gry „Grow Your Money”.