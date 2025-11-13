Bank Pekao: pieniądze rosną na drzewach. 200 zł za wpisanie kodu

Bank Pekao po raz kolejny wchodzi do świata gier, aby wspierać edukację finansową dzieci i młodzieży poprzez zabawę. Bank chce uczyć dzieci finansów w wesołej i angażującej gamingowej formie, przyczyniając się do rozwoju świadomości finansowej młodych.

„Grow Your Money” to gra, w której pieniądze dosłownie rosną na drzewach – o ile gracz odpowiednio o nie zadba. Wirtualny ogródek stanowi metaforę inwestycji: użytkownik kupuje nasiona, sadzi je, pielęgnuje i obserwuje, jak przekształcają się w sakwy z pieniędzmi, krzewy z kartami płatniczymi czy drzewa banknotowe. Każda roślina symbolizuje inną formę inwestowania – od złota po waluty obce. Im więcej uwagi i konsekwencji, tym większy finansowy plon. W grze pojawiają się także petsy – wirtualne zwierzątka, które wspierają gracza w rozwoju inwestycji. Tukan, Kapibara, Piesek, Kotek i Żuberek reagują na opiekę, odwdzięczając się dodatkowymi bonusami.

Gra jest osadzona na platformie Roblox – w najpopularniejszym środowisku gamingowym wśród młodych użytkowników, z ponad 5 milionami aktywnych graczy miesięcznie w Polsce. Bank Pekao zdecydował się na obecność właśnie tam, by dotrzeć do młodych odbiorców w ich codziennej przestrzeni cyfrowej. W grze dostępne są także wirtualne przedmioty (UGC), które można zdobyć za wykonanie zadań – m.in. maska żubra, złota marynarka czy diamentowy towarzysz.

Gra została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i edukacji osób młodych – bez przemocy, ryzykownych interakcji i z jasnym przesłaniem, że warto planować, oszczędzać i inwestować.

Link do gry: https://www.roblox.com/pl/games/136848871761975/Grow-Your-Money.

Promocja z kontem dziecka – również dla rodziców

W związku z premierą gry Bank Pekao przygotował promocję dla dzieci i rodziców. W ofercie dostępne są karty płatnicze z wizerunkami petsów znanych z gry – limitowana kolekcja obejmuje pięć wzorów: Kotek, Piesek, Tukan, Kapibara i Żuberek. Rodzice, którzy założą dziecku Konto Przekorzystne i wpiszą kod z gry, otrzymają 200 zł kieszonkowego oraz kartę podarunkową Roblox o wartości 49,99 zł. Podobne nagrody można zdobyć, polecając konto innym rodzicom – do trzech poleceń.