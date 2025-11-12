Płatności bezgotówkowe

BLIK pozamiatał. Nadchodzi integracja z europejskimi systemami płatności

BLIK wkrótce zacznie sięgać znacznie dalej, niż tylko Polska.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:04
0
Podczas konferencji Web Summit 2025 w Lizbonie zaprezentowano pierwszy przelew z portugalskiego systemu MB WAY na BLIKA. Jest to pierwszy, acz niejedyny krok w stronę międzynarodowej kariery platformy. Na początku możliwe ma być jedynie wpłacanie pieniędzy z europejskich systemów na konto osoby, która dysponuje BLIKIEM.

BLIK z płatnościami międzynarodowymi

Początkowo ma to działać z wyżej wspomnianym MB WAY. Wkrótce jednak mają dołączyć do tego hiszpański Bizum, włoski Bancomat i skandynawski Vipps. Warto tu jednak zaznaczyć, że nie każdy użytkownik BLIKA będzie mógł z tego skorzystać, a początkowo jedynie użytkownicy konta Santander Bank Polska, chociaż już trwają prace nad wprowadzeniem tego do aplikacji IKO należącej do PKO BP. Dodatkowo przelewy te działać mają poprzez SEPA Instant, czyli technologii pozwalającej na natychmiastowe przelewy w Euro. 

To jednak dopiero początek. Jak podkreślił Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu BLIKA:

Uruchomienie interoperacyjności pomiędzy europejskimi systemami płatności mobilnych to ważny krok w kierunku budowy wspólnego rynku cyfrowego i wzmocnienia suwerenności płatniczej Europy. Odpowiadamy na potrzeby użytkowników, których codzienność staje się coraz bardziej międzynarodowa. Pierwszy przelew w euro na numer telefonu klienta polskiego banku, prowadzącego rachunek w Euro, to symboliczny kamień milowy naszej współpracy i początek przełomowych zmian w globalnym systemie płatności mobilnych.

Domyślnie płatności mają obejmować wszystkie polskie banki, oraz działać w obie strony. To jednak wymaga jeszcze dużo czasu i pracy. 

 

Image
telepolis
Zródła zdjęć: michnik101 / Shutterstock
Źródła tekstu: BLIK