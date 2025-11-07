Telewizja i VoD

Polsat Box Go szaleje. Wielki sport i mocne premiery filmowe w listopadzie

Listopad zapowiada się mocno dla subskrybentów Polsat Box Go. Platforma przygotowała prawdziwą lawinę premier. Znajdą się tam głośne filmy i wielkie wydarzenia sportowe.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:52

Filmowe hity w Polsat Box Go

Polsat Box Go stawia na kinowe hity. Już teraz można obejrzeć "Wielki marsz". To mroczna ekranizacja jednej z pierwszych powieści Stephena Kinga. Świat brutalnej rozrywki zastępuje tam moralność.

Dalsza część tekstu pod wideo

Fani polskiego kina też nie będą zawiedzeni. 11 listopada wchodzi odważny "Cały ten seks". Film przełamuje tabu komedii romantycznych. W obsadzie zobaczymy między innymi Katarzynę Warnke i Piotra Stramowskiego. Chwilę później, 13 listopada, premiera "Piep*zyć Mickiewicza 2". To kontynuacja młodzieżowego hitu, który przyciągnął do kin ponad pół miliona widzów.

W ofercie pojawi się też błyskotliwa komedia (nie)romantyczna "Skomplikowani" (18 listopada). Na koniec miesiąca Polsat zostawił wzruszającą opowieść "O psie, który jeździł koleją 2" (20 listopada).

Kino dla koneserów i fanów grozy

To nie wszystko. Platforma rozwija Klub Konesera, gdzie znajdziemy kino niezależne. Dostępne są tam takie tytuły jak nominowana do Oscarów "Lady Bird" czy "Zjawa", która przyniosła Leonardo DiCaprio pierwszą statuetkę.

Listopad to także czas grozy. Polsat Box Go przygotował specjalną kolekcję horrorów. Warto sprawdzić "28 lat później" lub "Heretic" z Hugh Grantem w nietypowej roli przywódcy sekty.

Wielkie emocje sportowe

Polsat Box Go to także sport na żywo. Fani piłki nożnej mogą oglądać wszystkie mecze Ligi Konferencji UEFA i Ligi Europy UEFA. Platforma pokaże też spotkania, których nie ma w telewizji. Nie zabraknie hitów z najlepszych lig, jak LALIGA EA SPORTS.

Nadchodzą też inne wielkie wydarzenia. 9 listopada w Turynie rusza ATP Finals 2025, czyli kulminacja sezonu tenisowego. Fani motorsportu zobaczą aż trzy wyścigi Formula 1. Kierowcy pościgają się w Sao Paulo (9 listopada), Las Vegas (23 listopada) i Katarze (30 listopada). Do ramówki wracają też skoki narciarskie. Inauguracja Pucharu Świata już 21 listopada.

Gdzie oglądać?

Część nowości filmowych trafia do pakietu Premium (30 zł/30 dni). Wydarzenia sportowe dostępne są w nowym pakiecie Premium Sport (50 zł/30 dni).

telepolis
Zródła zdjęć: Cyfrowy Polsat
Źródła tekstu: Cyfrowy Polsat