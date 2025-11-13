OnePlus 15 już w Polsce. Na start sprzedaży mocna promocja

OnePlus 15 zadebiutował w Chinach pod koniec października i nie trzeba było długo czekać na globalną premierę, a jednocześnie – na start sprzedaży w Polsce.

Nowy flagowiec zrywa z dotychczasową estetyką znaną z poprzednich modeli. Zamiast okrągłej wyspy aparatów producent zastosował moduł w kształcie zaokrąglonych kwadratów. Konstrukcja spełnia normy odporności IP66/68/69. Nowym elementem jest wielofunkcyjny przycisk Plus Key zamiast lubianego suwaka Alert Slider.

OnePlusa 15 wyposażony jest w płaski ekran z wyjątkowo wąskimi ramkami 1,15 mm. To panel AMOLED LTPO BOE X3 o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 1,5K (2772 x 1272). Maksymalna częstotliwość odświeżania sięga aż 165 Hz, a za czułość dotyku odpowiada dodatkowy chip z próbkowaniem 3200 Hz. Wyświetlacz otrzymał także certyfikat TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0, potwierdzający jego zgodność ze standardami ochrony wzroku i komfortu użytkowania. W ekran wkomponowany jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Sercem nowego flagowca jest układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspierany przez 12 lub 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X i do 512 GB pamięci masowej UFS 4.1. Za kulturę pracy odpowiada rozbudowany system chłodzenia 360 Cryo-Velocity. Smartfon otrzymał również nowy chip sieciowy G2, który zapewnia lepszy odbiór sygnału Wi‑Fi w trudnych warunkach. OnePlus 15 zapewnia łączność 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, ma złącze USB 3.2 Gen 1 i symetryczne głośniki stereo.

Entuzjastom gamingu OnePlus 15 oferuje żyroskop klasy UAV o precyzji ±4000 DPS. Sensor precyzyjnie odwzorowuje nawet najdrobniejsze ruchy dłoni, zapewniając dokładne sterowanie podczas rozgrywki.

Nowością w OnePlus 15 jest nowy system fotograficzny DetailMax Engine. Główny aparat z matrycą 50 Mpix (Sony IMX906) i OIS uzupełniony jest przez jednostkę 50 Mpix (OV50D) z obiektywem ultraszerokokątnym oraz aparat 50 Mpix (ISOCELL JN5) z OIS i peryskopowym teleobiektywem zapewniającym zoom optyczny 3,5x oraz 7-krotny bezstratny zoom wysokiej jakości. Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix.

System wspierany jest przez silnik DetailMax Engine, wykorzystujący inteligentną fotografię obliczeniową, obejmującą tryb Ultra Clear 26 MP do uchwycenia najdrobniejszych detali w świetle dziennym, tryb Clear Burst do ostrych zdjęć w ruchu oraz Clear Night Engine do czystych i wyraźnych fotografii w słabym oświetleniu.

OnePlus 15 obsługuje nagrywanie wideo w 4K 120 kl./s w formacie Dolby Vision, ma także tryb LOG umożliwiający elastyczną korekcję kolorów i podgląd LUT w czasie rzeczywistym. Te funkcje zapewniają użytkownikom pełną kontrolę nad rejestrowanym obrazem.

W urządzeniu znajduje się bateria Silicon NanoStack o pojemności 7300 mAh i zawartości 15% krzemu. Została ona zaprojektowana z myślą o trwałości i niezawodności: zachowuje ponad 80% swojej pojemności po 4 latach użytkowania i działa nawet w temperaturze -20°C. Technologia 120W SUPERVOOC pozwala naładować urządzenie do pełna w 39 minut. Dodatkowo OnePlus 15 obsługuje bezprzewodowe ładowanie 50W AIRVOOC, co gwarantuje maksymalną wydajność przez cały dzień.

OxygenOS 16 z nowymi narzędziami AI

Smartfonem zarządza system operacyjny OxygenOS 16, który wprowadza zaawansowane funkcje AI, przede wszystkim funkcję Plus Mind. Po naciśnięciu przycisku Plus Key lub przesunięciu trzema palcami w górę użytkownicy mogą natychmiast zapisać dowolną treść z ekranu w bazie wiedzy Mind Space. Dodatkowo Google Gemini współpracuje teraz z Mind Space i może pobierać informacje tam zamieszczone. I na przykład jeśli poprosi się o pomoc w stworzeniu planu podróży, Gemini połączy się z Mind Space, aby wygenerować spersonalizowany harmonogram oparty na dostępnych tam danych użytkownika.

W OxygenOS 16 znajduje się również AI Writer do tworzenia i podsumowywania treści, AI Recorder do transkrypcji spotkań w czasie rzeczywistym z identyfikacją mówców oraz AI Portrait Glow do inteligentnego ulepszania zdjęć portretowych.

Płynność użytkowania OnePlus 15 zapewnia technologii Parallel Processing 2.0, która gwarantuje niezakłócone działanie systemu podczas przełączania aplikacji, nawigacji i multitaskingu. Funkcja Dual App Control umożliwia jednoczesne korzystanie z dwóch aplikacji na jednym ekranie, co znacząco zwiększa produktywność dla użytkowników.

OnePlus 15 0 opinii OnePlus 15 0 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.608 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Ceny w Polsce oraz oferta na start

OnePlus 15 wkracza do sprzedaży w trzech wykończeniach:

Infinite Black z zaawansowanym szkłem AG,

z zaawansowanym szkłem AG, Sand Storm z przełomową ramą poddaną obróbce MAO, która jest 3,4 razy twardsza niż standardowe aluminium i 1,3 razy bardziej wytrzymała niż tytan,

z przełomową ramą poddaną obróbce MAO, która jest 3,4 razy twardsza niż standardowe aluminium i 1,3 razy bardziej wytrzymała niż tytan, Ultra Violet z podwójną, światłoczułą powłoką o zróżnicowanej fakturze.

Na start sprzedaży OnePlus 15 producent przygotował specjalne promocje. Każdy, kto w dniach 13 listopada - 14 grudnia zdecyduje się na smartfon, otrzyma atrakcyjne zniżki i gadżety. W przypadku OnePlus 15 w wersji 16 GB RAM + 512 GB otrzyma 300 PLN rabatu oraz smartwatch OnePlus Watch 3 43mm. W przypadku OnePlus 15 w wersji 12GB RAM + 256 GB otrzyma gratis smartwatch OnePlus Watch 3 43mm.

Regularna cena OnePlus 15 wyniesie:

OnePlus 15 (12 GB RAM/256 GB): 3999 zł ,

, OnePlus 15 (16 GB RAM/512 GB): 4699 zł.

Akcesoria premium dla OnePlus 15

Ofertę OnePlus 15 uzupełnia kolekcja akcesoriów premium. Wśród nich znajdują się etui kompatybilne z systemem magnetycznym, dostępne w różnych wykończeniach: od kultowej faktury Sandstone, przez elegancki wzór perforowany, po lekkie włókno aramidowe. Każde z nich wyposażone jest w zintegrowany pierścień magnetyczny, zapewniający pełną zgodność z akcesoriami magnetycznymi.

Szkło hartowane AR Anti-Reflecting ogranicza odblaski do poziomu poniżej 1%, zachowując jednocześnie doskonałą czułość dotyku i czystość obrazu.