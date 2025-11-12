Płatności bezgotówkowe

Robisz przelewy BLIKIEM? Fiskus się przygląda i nie odpuści

Robisz znajomemu lub członkowi rodziny przelew BLIKIEM? Nim też może zainteresować się urząd skarbowy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:31
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Robisz przelewy BLIKIEM? Fiskus się przygląda i nie odpuści

BLIK stał się niezwykle popularnym systemem płatności w Polsce. W trzecim kwartale 2025 roku dokonaliśmy za jego pomocą prawie 744 mln transakcji o łącznej kwocie 112,3 mld zł. Każdego dnia Polacy aż 8 mln razy sięgają po BLIKA.

Dalsza część tekstu pod wideo

Coraz większą popularność zyskują też przelewy na telefon BLIK. Tych było 186 mln, czyli aż o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia wartość takiego przelewu wyniosła 171 zł. Chociaż kwota jest niewielka, to częste korzystanie z BLIKA sprawiło, że on również trafił na celownik fiskusa.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25+ 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Granatowy SM-S936
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25+ 5G 12/256GB 6.7" 120Hz Granatowy SM-S936
0 zł
4203.55 zł - najniższa cena
Kup teraz 4203.55 zł
Smartfon XIAOMI Poco C85 8/256GB 6.9" 120Hz Fioletowy
Smartfon XIAOMI Poco C85 8/256GB 6.9" 120Hz Fioletowy
0 zł
539 zł - najniższa cena
Kup teraz 539 zł
Smartfon SONIM XP400 6/128GB 5G 6.5" 120Hz Czarny
Smartfon SONIM XP400 6/128GB 5G 6.5" 120Hz Czarny
-80.99 zł
1349.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1269 zł
Advertisement

BLIK na celowniku fiskusa

Urząd Skarbowy zwraca uwagę na różne przelewy. Na dywanik możemy trafić z powodu jednej, dużej transakcji, dziwnej nazwy przelewu lub gdy transakcje są na małą kwotę, ale cyklicznie się powtarzają i są częste.

Ten ostatni przypadek może właśnie dotyczyć przelewów na telefon BLIK. W takiej sytuacji mogą one zostać potraktowane jako darowizna, a wtedy konieczne będzie zapłacenie podatku.

W Polsce obowiązują trzy limity zwolnienia z podatku od darowizny. Wynoszą one:

  • Grupa 1 - 36 120 zł (najbliższa rodzina, np. dzieci, rodzice, małżonkowie czy rodzeństwo)
  • Grupa 2 - 27 090 zł (trochę dalsza rodzina, np. wujkowie)
  • Grupa 3 - 5733 zł (pozostałe osoby, w tym znajomi)

Wydawałoby się, że składając się na pizzę lub regulując ze znajomymi rachunek za wypad do restauracji, nie ma mowy o przekroczeniu limitu 5733 zł. Jednorazowo może i nie.

Problem w tym, że darowizna nie musi być jednorazowa. Liczą się wszystkie przelewy z ostatnich 5 lat. A to daje już jedyne 95,55 zł miesięcznie (5733 zł podzielone na 60 miesięcy). To kwota, która jest już możliwa do przekroczenia, jeśli często spotykamy się ze znajomymi.

Ile wynosi taki podatek od darowizny? 12 proc. od przekroczonej kwoty do wartości 11 833 zł (dla grupy III). Warto o tym wiedzieć.

Image
telepolis
BLIK urząd skarbowy przelewy na telefon blik przelewy na telefon rozliczenie z fiskusem skarbówka fiskus podatek od darowizny kontrole fiskusa darowizna darowizna limity skarbówka kontrole
Zródła zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Radio ZET