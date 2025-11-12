Robisz przelewy BLIKIEM? Fiskus się przygląda i nie odpuści
Robisz znajomemu lub członkowi rodziny przelew BLIKIEM? Nim też może zainteresować się urząd skarbowy.
BLIK stał się niezwykle popularnym systemem płatności w Polsce. W trzecim kwartale 2025 roku dokonaliśmy za jego pomocą prawie 744 mln transakcji o łącznej kwocie 112,3 mld zł. Każdego dnia Polacy aż 8 mln razy sięgają po BLIKA.
Coraz większą popularność zyskują też przelewy na telefon BLIK. Tych było 186 mln, czyli aż o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia wartość takiego przelewu wyniosła 171 zł. Chociaż kwota jest niewielka, to częste korzystanie z BLIKA sprawiło, że on również trafił na celownik fiskusa.
BLIK na celowniku fiskusa
Urząd Skarbowy zwraca uwagę na różne przelewy. Na dywanik możemy trafić z powodu jednej, dużej transakcji, dziwnej nazwy przelewu lub gdy transakcje są na małą kwotę, ale cyklicznie się powtarzają i są częste.
Ten ostatni przypadek może właśnie dotyczyć przelewów na telefon BLIK. W takiej sytuacji mogą one zostać potraktowane jako darowizna, a wtedy konieczne będzie zapłacenie podatku.
W Polsce obowiązują trzy limity zwolnienia z podatku od darowizny. Wynoszą one:
- Grupa 1 - 36 120 zł (najbliższa rodzina, np. dzieci, rodzice, małżonkowie czy rodzeństwo)
- Grupa 2 - 27 090 zł (trochę dalsza rodzina, np. wujkowie)
- Grupa 3 - 5733 zł (pozostałe osoby, w tym znajomi)
Wydawałoby się, że składając się na pizzę lub regulując ze znajomymi rachunek za wypad do restauracji, nie ma mowy o przekroczeniu limitu 5733 zł. Jednorazowo może i nie.
Problem w tym, że darowizna nie musi być jednorazowa. Liczą się wszystkie przelewy z ostatnich 5 lat. A to daje już jedyne 95,55 zł miesięcznie (5733 zł podzielone na 60 miesięcy). To kwota, która jest już możliwa do przekroczenia, jeśli często spotykamy się ze znajomymi.
Ile wynosi taki podatek od darowizny? 12 proc. od przekroczonej kwoty do wartości 11 833 zł (dla grupy III). Warto o tym wiedzieć.