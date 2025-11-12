Robisz przelewy BLIKIEM? Fiskus się przygląda i nie odpuści

BLIK stał się niezwykle popularnym systemem płatności w Polsce. W trzecim kwartale 2025 roku dokonaliśmy za jego pomocą prawie 744 mln transakcji o łącznej kwocie 112,3 mld zł. Każdego dnia Polacy aż 8 mln razy sięgają po BLIKA.

Coraz większą popularność zyskują też przelewy na telefon BLIK. Tych było 186 mln, czyli aż o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia wartość takiego przelewu wyniosła 171 zł. Chociaż kwota jest niewielka, to częste korzystanie z BLIKA sprawiło, że on również trafił na celownik fiskusa.

BLIK na celowniku fiskusa

Urząd Skarbowy zwraca uwagę na różne przelewy. Na dywanik możemy trafić z powodu jednej, dużej transakcji, dziwnej nazwy przelewu lub gdy transakcje są na małą kwotę, ale cyklicznie się powtarzają i są częste.

Ten ostatni przypadek może właśnie dotyczyć przelewów na telefon BLIK. W takiej sytuacji mogą one zostać potraktowane jako darowizna, a wtedy konieczne będzie zapłacenie podatku.

W Polsce obowiązują trzy limity zwolnienia z podatku od darowizny. Wynoszą one:

Grupa 1 - 36 120 zł (najbliższa rodzina, np. dzieci, rodzice, małżonkowie czy rodzeństwo)

- 36 120 zł (najbliższa rodzina, np. dzieci, rodzice, małżonkowie czy rodzeństwo) Grupa 2 - 27 090 zł (trochę dalsza rodzina, np. wujkowie)

- 27 090 zł (trochę dalsza rodzina, np. wujkowie) Grupa 3 - 5733 zł (pozostałe osoby, w tym znajomi)

Wydawałoby się, że składając się na pizzę lub regulując ze znajomymi rachunek za wypad do restauracji, nie ma mowy o przekroczeniu limitu 5733 zł. Jednorazowo może i nie.

Problem w tym, że darowizna nie musi być jednorazowa. Liczą się wszystkie przelewy z ostatnich 5 lat. A to daje już jedyne 95,55 zł miesięcznie (5733 zł podzielone na 60 miesięcy). To kwota, która jest już możliwa do przekroczenia, jeśli często spotykamy się ze znajomymi.