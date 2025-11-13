Niepokojące odkrycie SM. Ukryta kamera na znaku drogowym w Warszawie
Strażnicy miejscy z Warszawy odkryli ukrytą kamerę, której celem było przyglądanie się budynkowi z naprzeciwka.
W miniony piątek podczas rutynowego patrolu na ulicy Pięknej w Warszawie funkcjonariusze z I Oddziału Terenowego odkryli, że na odwrocie tabliczki T znajdującej się pod znakiem D-18 jest coś umocowane za pomocą szarej taśmy. Po skontaktowaniu się Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie ustalili, że nie jest to element oznakowania. Postanowili więc wezwać Policję i przedstawiciela Zarządu Terenów Publicznych.
Tajemnicza kamera na znaku drogowym
Okazało się, że wewnątrz znajduje się miniaturowa kamera szpiegowska, którą zasilają cztery ogniwa 18650, a treści nią nagrywane trafiają na kartę microSD SanDiska. Nie jest jasne, kto ani dlaczego ją tam umieścił. Jednak jej oczko było skierowane na pobliski budynek.
Jeśli chodzi o legalność takiego działania, to jest to sprawa mocno dyskusyjna. Nie jest to ogłoszenie, ani plakat. Nie zasłania także samego znaku, ani nie wpływa na jego czytelność. Mimo to w razie odnalezienia właściciela tego urządzenia na pewno znajdzie się jakiś paragraf. Chociażby za wyrzucanie elektroodpadów poza miejscem zbiórki.