Sprzęt

Niepokojące odkrycie SM. Ukryta kamera na znaku drogowym w Warszawie

Strażnicy miejscy z Warszawy odkryli ukrytą kamerę, której celem było przyglądanie się budynkowi z naprzeciwka.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:44
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Niepokojące odkrycie SM. Ukryta kamera na znaku drogowym w Warszawie

W miniony piątek podczas rutynowego patrolu na ulicy Pięknej w Warszawie funkcjonariusze z I Oddziału Terenowego odkryli, że na odwrocie tabliczki T znajdującej się pod znakiem D-18 jest coś umocowane za pomocą szarej taśmy. Po skontaktowaniu się Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie ustalili, że nie jest to element oznakowania. Postanowili więc wezwać Policję i przedstawiciela Zarządu Terenów Publicznych. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Tajemnicza kamera na znaku drogowym

Okazało się, że wewnątrz znajduje się miniaturowa kamera szpiegowska, którą zasilają cztery ogniwa 18650, a treści nią nagrywane trafiają na kartę microSD SanDiska. Nie jest jasne, kto ani dlaczego ją tam umieścił. Jednak jej oczko było skierowane na pobliski budynek. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna XFX Radeon RX 9070XT Quicksilver White Gaming Edition 16GB
Karta graficzna XFX Radeon RX 9070XT Quicksilver White Gaming Edition 16GB
0 zł
2973 zł - najniższa cena
Kup teraz 2973 zł
Organizer do bagażnika CARPASSION Praktiker L
Organizer do bagażnika CARPASSION Praktiker L
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Woreczki do sterylizacji CANPOL BABIES 70/002 (6 sztuk)
Woreczki do sterylizacji CANPOL BABIES 70/002 (6 sztuk)
0 zł
14.27 zł - najniższa cena
Kup teraz 14.27 zł
Advertisement

Jeśli chodzi o legalność takiego działania, to jest to sprawa mocno dyskusyjna. Nie jest to ogłoszenie, ani plakat. Nie zasłania także samego znaku, ani nie wpływa na jego czytelność. Mimo to w razie odnalezienia właściciela tego urządzenia na pewno znajdzie się jakiś paragraf. Chociażby za wyrzucanie elektroodpadów poza miejscem zbiórki. 

Image
telepolis
bezpieczeństwo kamera straż miejska Kamera szpiegowska Kamera na znaku drogowym
Zródła zdjęć: Straż Miejska Warszawa
Źródła tekstu: TVN 24