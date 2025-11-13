Niepokojące odkrycie SM. Ukryta kamera na znaku drogowym w Warszawie

W miniony piątek podczas rutynowego patrolu na ulicy Pięknej w Warszawie funkcjonariusze z I Oddziału Terenowego odkryli, że na odwrocie tabliczki T znajdującej się pod znakiem D-18 jest coś umocowane za pomocą szarej taśmy. Po skontaktowaniu się Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie ustalili, że nie jest to element oznakowania. Postanowili więc wezwać Policję i przedstawiciela Zarządu Terenów Publicznych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tajemnicza kamera na znaku drogowym

Okazało się, że wewnątrz znajduje się miniaturowa kamera szpiegowska, którą zasilają cztery ogniwa 18650, a treści nią nagrywane trafiają na kartę microSD SanDiska. Nie jest jasne, kto ani dlaczego ją tam umieścił. Jednak jej oczko było skierowane na pobliski budynek.