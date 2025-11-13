TRIMUI BRICK kupisz dziś za 246 zł, a znacznie droższymi Anbernicami wyciera podłogę

TRIMUI BRICK jest konsolą opartą na Linuksie, która bez problemu radzi sobie z konsolami Nintendo do N64 włącznie, Sega do Dreamcasta włącznie, a także PSX i PSP i masą automatów. Znajdziemy tam także liczne porty gier z PC, jak Balatro. I wszystko to jest obsługiwane na naprawdę wysokim poziomie. Może więc nieco boleć fakt, że konsola ta nie oferuje analogów. Mimo to sprzętowo również wypada fenomenalnie.

TRIMUI BRICK

Mamy tu porządnej jakości plastik i przyciski z przyjemnym klikiem. Największą zaletą jest natomiast ekran: jest to wysokiej klasy, 3,2-calowy panel IPS o rozdzielczości 1024 × 768 pikseli. Wszystko to w urządzeniu niewielkich rozmiarów, które bez problemu zmieścimy w kieszeni. Co więcej, wbudowana bateria pozwala na długie godziny zabawy. Konsolę TRIMUI BRICK możecie kupić za jedyne 246 zł wpisując kod 11PL03 przy składaniu zamówienia na AliExpress.