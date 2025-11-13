TRIMUI BRICK kupisz dziś za 246 zł, a znacznie droższymi Anbernicami wyciera podłogę
Anbernic dla wielu z nas jest wyznacznikiem taniej i wydajnej konsoli retro emulującej inne platformy. Jednak TRIMUI BRICK pokazuje, że można jeszcze lepiej i jeszcze taniej.
TRIMUI BRICK jest konsolą opartą na Linuksie, która bez problemu radzi sobie z konsolami Nintendo do N64 włącznie, Sega do Dreamcasta włącznie, a także PSX i PSP i masą automatów. Znajdziemy tam także liczne porty gier z PC, jak Balatro. I wszystko to jest obsługiwane na naprawdę wysokim poziomie. Może więc nieco boleć fakt, że konsola ta nie oferuje analogów. Mimo to sprzętowo również wypada fenomenalnie.
TRIMUI BRICK
Mamy tu porządnej jakości plastik i przyciski z przyjemnym klikiem. Największą zaletą jest natomiast ekran: jest to wysokiej klasy, 3,2-calowy panel IPS o rozdzielczości 1024 × 768 pikseli. Wszystko to w urządzeniu niewielkich rozmiarów, które bez problemu zmieścimy w kieszeni. Co więcej, wbudowana bateria pozwala na długie godziny zabawy. Konsolę TRIMUI BRICK możecie kupić za jedyne 246 zł wpisując kod 11PL03 przy składaniu zamówienia na AliExpress.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.