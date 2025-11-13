Tak sprytnego oszustwa jeszcze nie było. Łatwo o wpadkę

Zazwyczaj oszuści, posługując się phishingiem, podszywają się pod banki, kurierów lub inne znane firmy czy też instytucje. W ten sposób próbują nas nakłonić do przekazania im swoich danych (najczęściej na fałszywej stronie) lub zainstalowania szkodliwej aplikacji. Jednak nowa metoda jest trochę inna. Sprytniejsza. Przez to łatwo można wpaść w sidła.

Sprytne oszustwo, na które łatwo się nabrać

Tym razem oszuści nie podszywają się ani pod bank, ani pod znaną firmę. Zamiast tego postanowili wykorzystać filtr antyspamowy poczty e-mail. Rozsyłają wiadomości, w których przekonują, że nie udało się dostarczyć wszystkich e-maili na skrzynkę pocztową w związku z ostatnią aktualizacją systemów bezpieczeństwa.

Wiadomość zawiera dwa odnośniki. Jeden ma w teorii pozwolić na przeniesienie zagubionych e-maili do skrzynki odbiorczej. Drugi to wypisanie się z listy tego typu powiadomień. Oba nie działają zgodnie z przeznaczeniem i w rzeczywistości prowadzą do fałszywej strony internetowej, której zadaniem jest wyłudzenie danych użytkowników. Na niej konieczne jest podanie hasła do konta, które w ten sposób przekazujemy cyberprzestępcom.

Jak się przed tym chronić. Firma Malwerbytes zaleca kilka rzeczy: