Będzie wyjątek dla użytkowników Androida, ale tylko tych wyjątkowych

Już w sierpniu Google zapowiedział, że każdy deweloper aplikacji na Androida będzie musiał przejść weryfikację. Dotyczy to nie tylko programów dostępnych w oficjalnym Sklepie Play, ale również tych, które będą dostępne w niezależnych źródłach, także w formie plików APK. Ten wymóg właśnie wchodzi w życie (jako tzw. early access), ale jednocześnie firma przewiduje od niego ustępstwa.

Tylko dla wybrańców

Google ogłosił, że pracuje nad rozwiązaniem, które pozwoli wybranym użytkownikom na instalowanie aplikacji od deweloperów, którzy nie zostali zweryfikowani. Jednak nie będzie to opcja dostępna dla każdego. Dostęp do niej mają mieć sami deweloperzy, ale też doświadczeni użytkownicy Androida.

Projektujemy to tak, aby użytkownicy nie czuli przymusu instalacji i nie zostali nakłonieni do ominięcia kontroli bezpieczeństwa pod presją oszusta. Opcja będzie również zawierać jasne ostrzeżenia, aby upewnić się, że użytkownicy w pełni rozumieją związane z tym ryzyko. Ostatecznie wybór będzie w ich rękach. poinformował Google.

Firma zamierza w najbliższym czasie zbierać opinie na temat nowej funkcji ominięcia weryfikacji. Więcej szczegółów ma udostępnić w nadchodzących miesiącach.