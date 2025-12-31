Motoryzacja

Dreame wchodzi na nowy rynek. Firma pokazała supersamochód

Dreame, czyli marka kojarzona przede wszystkim z odkurzaczami, wchodzi na nowy rynek. Firma zapowiedziała supersamochód o mocy aż 1000 KM.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:52
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Dreame wchodzi na nowy rynek. Firma pokazała supersamochód

Od jakiegoś czasu wiadomo, że firma Dreame — kojarzona przede wszystkim z odkurzaczami i sprzętami AGD — zamierza podbić nowe rynki. Już w połowie grudnia informowaliśmy, że chińska marka wkrótce zaprezentuje swój pierwszy smartfon, ale teraz zaskoczyła jeszcze bardziej. Dreame zapowiedziało supersamochód o mocy aż 1000 KM.

Dalsza część tekstu pod wideo

Supersamochód Dreame

Dreame zapowiedziało swój pierwszy supersamochód. Auto nie zostało jeszcze oficjalnie zaprezentowane. To nastąpi prawdopodobnie na targach CES 2026 w Las Vegas, które odbywają się w pierwszych dniach stycznia. Na razie pokazali tylko kilka zdjęć. Trzeba przyznać, że samochód wygląda imponująco.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Wideorejestrator NEXTBASE 222G Czarny + Karta pamięci SAMSUNG Pro Endurance microSDXC 128GB + Adapter
Wideorejestrator NEXTBASE 222G Czarny + Karta pamięci SAMSUNG Pro Endurance microSDXC 128GB + Adapter
0 zł
470.58 zł - najniższa cena
Kup teraz 470.58 zł
Wideorejestrator GOLDENLINE DC820 WiFi, Kamera tylna
Wideorejestrator GOLDENLINE DC820 WiFi, Kamera tylna
0 zł
239.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 239.99 zł
Wideorejestrator VANTRUE F1 Falcon 1
Wideorejestrator VANTRUE F1 Falcon 1
0 zł
1729 zł - najniższa cena
Kup teraz 1729 zł
Advertisement
Dreame wchodzi na nowy rynek. Firma pokazała supersamochód

Informacji nie ma wiele. Na fotografiach widać agresywny, charakterystycznych dla samochodów sportowych wygląd, lampy LED i sporo przetłoczeń oraz sporych rozmiarów spojler. Nieoficjalnie mówi się, że auto ma mieć moc nawet 1000 KM, dzięki czemu do setki będzie rozpędzać się w czasie 1,8 sekundy. To wynik lepszy niż Xiaomi SU7 Ultra, który — według danych technicznych — taką prędkość osiąga w czasie 1,98 sekundy.

Dreame wchodzi na nowy rynek. Firma pokazała supersamochód

Więcej szczegółów powinniśmy poznać w ciągu kilku najbliższych dni. Samochód Dreame prawdopodobnie będzie dostępny tylko w Chinach.

Image
telepolis
Dreame supersamochód CES 2026 supersamochód Dreame
Zródła zdjęć: Dreame
Źródła tekstu: digitaltrends