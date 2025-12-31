Dreame wchodzi na nowy rynek. Firma pokazała supersamochód

Od jakiegoś czasu wiadomo, że firma Dreame — kojarzona przede wszystkim z odkurzaczami i sprzętami AGD — zamierza podbić nowe rynki. Już w połowie grudnia informowaliśmy, że chińska marka wkrótce zaprezentuje swój pierwszy smartfon, ale teraz zaskoczyła jeszcze bardziej. Dreame zapowiedziało supersamochód o mocy aż 1000 KM.

Supersamochód Dreame

Dreame zapowiedziało swój pierwszy supersamochód. Auto nie zostało jeszcze oficjalnie zaprezentowane. To nastąpi prawdopodobnie na targach CES 2026 w Las Vegas, które odbywają się w pierwszych dniach stycznia. Na razie pokazali tylko kilka zdjęć. Trzeba przyznać, że samochód wygląda imponująco.

Informacji nie ma wiele. Na fotografiach widać agresywny, charakterystycznych dla samochodów sportowych wygląd, lampy LED i sporo przetłoczeń oraz sporych rozmiarów spojler. Nieoficjalnie mówi się, że auto ma mieć moc nawet 1000 KM, dzięki czemu do setki będzie rozpędzać się w czasie 1,8 sekundy. To wynik lepszy niż Xiaomi SU7 Ultra, który — według danych technicznych — taką prędkość osiąga w czasie 1,98 sekundy.