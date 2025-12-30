Bezpieczeństwo

Przepłacasz za prąd? Korekta faktury oznacza początek kłopotów

Nowy rok, nowe przepisy i nowe taryfy za prąd – to motywy, które wykorzystują oszuści w nowym ataku na Polaków. Kuszą ich zwrotem pieniędzy, więc pokusa, by kliknąć, jest duża.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:11
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Przepłacasz za prąd? Korekta faktury oznacza początek kłopotów

CERT Polska poinformował o nowym ataku na Polaków. Choć motyw jest już dobrze znany, teraz powraca w nowej odsłonie i wykorzystuje niepewność, związaną z zapowiadanymi nowymi cenami energii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Obserwujemy kolejną odsłonę kampanii oszustw opartych na rzekomym zwrocie pieniędzy. Przestępcy podszywają się pod dostawców energii, powołują na rzekomą zmianę prawa i zachęcają do wejścia na przygotowaną przez nich stronę wyłudzającą dane karty płatniczej

– alarmuje CERT Polska.

Jak wyjaśniają eksperci od bezpieczeństwa, wiadomość mailowa jest napisana poprawnym, formalnym językiem i sprawia wrażenie prawdziwej. Strona internetowa również nie wygląda podejrzanie na pierwszy rzut oka. Mogą się na to nabrać nawet bardziej doświadczeni internauci, świadomi takich zagrożeń. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch Ecowatch 1 Srebrno-niebieski
Smartwatch Ecowatch 1 Srebrno-niebieski
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Etui TECH-PROTECT MagMat MagSafe do Apple iPhone 15 Pro Max Czarny Matowy
Etui TECH-PROTECT MagMat MagSafe do Apple iPhone 15 Pro Max Czarny Matowy
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Lokalizator MILI MiTag HD-P16 Identyfikator Czarny
Lokalizator MILI MiTag HD-P16 Identyfikator Czarny
0 zł
44.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 44.99 zł
Advertisement

W nadesłanym e-mailu z logotypem PGE pojawiają się takie określenia jak „zawiadomienie administracyjne”, „korekta fakturowa”, „rozporządzenie URE”, „nadpłata wynikająca z błędnego naliczania stawki”, a wszystko zamyka kwota do rzekomego zwrotu – w podanym przez CERT Polska przykładzie jest to blisko 288 zł. Wygląda to kusząco, a w kolejnym kroku oszuści chcą, by użytkownik zalogował się na konto bankowe, w celu weryfikacji. Oczywiście nie wolno się na to nabrać – strona jest fałszywa, a jej zadaniem jest zdobycie danych dostępowych do banku.

Dlatego tak ważne jest, żeby zawsze przed podaniem swoich danych weryfikować adres witryny. Niewłaściwy zawsze zdradza próbę oszustwa

– przypomina CERT Polska.

Na podobne e-maile jest tylko jeden sposób – nic nie klikać i kasować. Dla spokoju ducha można też zgłaszać podejrzane wiadomości za pomocą formularza na stronie http://incydent.cert.pl, co pozwoli na szybsze namierzanie takich oszustw.

Image
telepolis
pge oszustwo CERT Polska Oszustwo na zwrot pieniędzy faktura za prąd
Zródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock
Źródła tekstu: CERT Polska