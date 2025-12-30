Przepłacasz za prąd? Korekta faktury oznacza początek kłopotów

CERT Polska poinformował o nowym ataku na Polaków. Choć motyw jest już dobrze znany, teraz powraca w nowej odsłonie i wykorzystuje niepewność, związaną z zapowiadanymi nowymi cenami energii.

Obserwujemy kolejną odsłonę kampanii oszustw opartych na rzekomym zwrocie pieniędzy. Przestępcy podszywają się pod dostawców energii, powołują na rzekomą zmianę prawa i zachęcają do wejścia na przygotowaną przez nich stronę wyłudzającą dane karty płatniczej – alarmuje CERT Polska.

Jak wyjaśniają eksperci od bezpieczeństwa, wiadomość mailowa jest napisana poprawnym, formalnym językiem i sprawia wrażenie prawdziwej. Strona internetowa również nie wygląda podejrzanie na pierwszy rzut oka. Mogą się na to nabrać nawet bardziej doświadczeni internauci, świadomi takich zagrożeń.

W nadesłanym e-mailu z logotypem PGE pojawiają się takie określenia jak „zawiadomienie administracyjne”, „korekta fakturowa”, „rozporządzenie URE”, „nadpłata wynikająca z błędnego naliczania stawki”, a wszystko zamyka kwota do rzekomego zwrotu – w podanym przez CERT Polska przykładzie jest to blisko 288 zł. Wygląda to kusząco, a w kolejnym kroku oszuści chcą, by użytkownik zalogował się na konto bankowe, w celu weryfikacji. Oczywiście nie wolno się na to nabrać – strona jest fałszywa, a jej zadaniem jest zdobycie danych dostępowych do banku.

Dlatego tak ważne jest, żeby zawsze przed podaniem swoich danych weryfikować adres witryny. Niewłaściwy zawsze zdradza próbę oszustwa – przypomina CERT Polska.