Polskie wojsko ostrzega przed Microsoft Office. Jest aż tak źle

Luki bezpieczeństwa to wbrew pozorom dość powszechny problem wszystkich zaawansowanych systemów i aplikacji. Kluczowe jest jednak to, na co one pozwalają i w jaki sposób są wykorzystywane przez przestępców. W tym wypadku ostrzega przed nimi nawet wojsko, a dokładniej Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC).

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:20
Mowa tu o luce bezpieczeństwa w pakiecie Microsoft Office o numerze CVE-2026-21509, która została ogłoszona przez Microsoft 26 stycznia bieżącego roku. Problem w tym, że zgodnie z ustaleniami DKWOC już następnego dnia została ona wykorzystana do przeprowadzenia cyberataków.

Luka w Microsoft Office

Wartym zauważenia jest fakt, że wszystko tu wskazuje na działania wrogiego wywiadu, a nie klasycznych cyberprzestępców. Otóż ofiarami ataków padają konkretne instytucje państwowe. Agresorzy stawiają także nacisk na jakość, a nie ilość ataków. Do ich przeprowadzenia wykorzystywano skradzione adresy e-mail z różnych instytucji państwowych, a ich treść nie odbiegała jakościowo od oficjalnej komunikacji. Jak możemy przeczytać w komunikacie na stronie Wojska Polskiego:

Pomimo szerokiego zasięgu kampanii, działania adwersarza miały charakter ukierunkowany o czym świadczy precyzyjne typowanie instytucji, jak i konkretnych osób w ich strukturach. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w celu zwiększenia wiarygodności wiadomości phishingowych wykorzystano przejęte konta poczty elektronicznej instytucji państwowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, (...)
Treści wiadomości były spójne z profilem działalności zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. Uwzględniając powyższe fakty, należy ocenić, iż kampania została zrealizowana w sposób minimalizujący ryzyko wykrycia przez odbiorców symptomów ataku phishingowego.

Tu warto dodać, że podobne ostrzeżenie opublikowało także Ministerstwo Cyfryzacji. Jak można przeczytać na jego stronie:

Kilka dni po ujawnieniu nowej luki w Microsoft Office odnotowano jej aktywne wykorzystanie w ukierunkowanej kampanii phishingowej. Atak wymierzony był m.in. w instytucje publiczne w Europie Środkowo-Wschodniej, a samo otwarcie zainfekowanego dokumentu skutkowało uruchomieniem złośliwego oprogramowania.

Jak działa atak?

W dużym uproszczeniu luka CVE-2026-21509 pozwala złośliwemu dokumentowi ominąć zabezpieczenia Office i automatycznie uruchomić mechanizm pobierający malware z internetu, które zapewniało zdalny dostęp do zainfekowanego komputera. Tym samym wystarczy jedynie otworzyć zainfekowany dokument.

Co z łatką?

Oczywiście wraz z ogłoszeniem podatności Microsoft wypuścił także łatkę bezpieczeństwa. Problem w tym, że ta została aktywowana automatycznie po stronie usługi jedynie w przypadku Microsoft Office 2021 i nowszych. Użytkownicy wersji 2016 i 2019 muszą ręcznie zainstalować aktualizację bezpieczeństwa. I właśnie dlatego okazali się tak podatnym celem. 

Jak przekonuje Wojsko Polskie, instalacja zabezpieczenia jest konieczna. Warto także pamiętać, że chociaż atak ten wymierzono konkretnie w instytucje państwowe, to cyberprzestępcy również mogą sięgnąć po tę lukę. Dlatego też użytkownicy prywatni również powinni zaktualizować swój pakiet biurowy.

bezpieczeństwo Microsoft Microsoft Office Wojsko Polskie Luka Microsoft Office
Zródła zdjęć: Thaspol Sangsee / Shutterstock
Źródła tekstu: Wojska Obrony Cyberprzestrzeni / X, wojsko-polskie.pl, Ministerstwo Cyfryzacji