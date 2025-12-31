Motoryzacja

Robotaksówka Tesli testowana w terenie. Gotowa na 2026 rok?

Robotaksówka Tesli coraz lepiej radzi sobie z korkami i poruszaniem się po drogach publicznych. Prototypy z Austin sugerują, że Tesla być może będzie gotowa na wprowadzenie w 2026 roku.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:20
0
Cybertaksówki coraz lepiej sobie radzą

Futurystyczny projekt robotaksówek Cybercab Tesli robi coraz to bardziej widoczne postępy na drogach publicznych. Użytkownicy X zauważyli coraz więcej prototypów, uczestniczących w normalnym ruchu ulicznym w Austin w Teksasie. Wszelkie tego typu doniesienia świadczą o jednym — producent pojazdów elektrycznych zintensyfikował testy w warunkach rzeczywistych, przygotowując się do szerszej walidacji przed rozpoczęciem produkcji w 2026 roku. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Publiczne testy to ważny krok naprzód

Cybertaksówka od dawna już zapowiadana jest jako autonomiczny pojazd do przewozów pasażerskich, zaprojektowana dokładnie z taką myślą. Cechuje ją radykalna, futurystyczna, konstrukcja, która eliminuje kierowcę i pedały. W odróżnieniu od pozostałych modeli Tesli Cybercab jest projektowana od podstaw z myślą o autonomii oraz z uproszczoną architekturą, która ma obniżyć koszty produkcji i przyspieszyć skalowanie. Publiczne testy to ważny krok w kierunku udowodnienia możliwości tego typu taksówek. 

Trwające testy dają pierwszy wgląd w to, jak autonomiczne usługi przewozowe są w stanie zintegrować się z codziennym życiem. 

Elon Musk przedstawił już plany rozpoczęcia produkcji w kwietniu 2026 roku w Gigafactory Texas, gdzie firma ma zamiar dostarczać cybertaksówki na dużą skalę, obok innych pojazdów elektrycznych Tesli. Aby cały ten proces nabrał płynności, należy jeszcze uzyskać zgody organów regulacyjnych i walidację techniczną. 

Image
telepolis
pojazdy elektryczne pojazdy autonomiczne robotaxi Elon Musk Tesla
Zródła zdjęć: Brandon Woyshnis / Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends.com