Robotaksówka Tesli testowana w terenie. Gotowa na 2026 rok?

Cybertaksówki coraz lepiej sobie radzą

Futurystyczny projekt robotaksówek Cybercab Tesli robi coraz to bardziej widoczne postępy na drogach publicznych. Użytkownicy X zauważyli coraz więcej prototypów, uczestniczących w normalnym ruchu ulicznym w Austin w Teksasie. Wszelkie tego typu doniesienia świadczą o jednym — producent pojazdów elektrycznych zintensyfikował testy w warunkach rzeczywistych, przygotowując się do szerszej walidacji przed rozpoczęciem produkcji w 2026 roku.

Publiczne testy to ważny krok naprzód

Cybertaksówka od dawna już zapowiadana jest jako autonomiczny pojazd do przewozów pasażerskich, zaprojektowana dokładnie z taką myślą. Cechuje ją radykalna, futurystyczna, konstrukcja, która eliminuje kierowcę i pedały. W odróżnieniu od pozostałych modeli Tesli Cybercab jest projektowana od podstaw z myślą o autonomii oraz z uproszczoną architekturą, która ma obniżyć koszty produkcji i przyspieszyć skalowanie. Publiczne testy to ważny krok w kierunku udowodnienia możliwości tego typu taksówek.

Trwające testy dają pierwszy wgląd w to, jak autonomiczne usługi przewozowe są w stanie zintegrować się z codziennym życiem.