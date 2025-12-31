Chrome na Androida poprawia wieloletni element. Wielu się ucieszy

Chodzi o tryb czytania, który ma usuwać wszystkie przeszkadzacze ze strony internetowej i zaoferować sam tekst danego artykułu. Problem w tym, że doświadczenie nie było jednolite dla wszystkich witryn. Google chce to naprawić, wprowadzając do trybu czytania nowe funkcje.

Tryb czytania w Google Chrome

Problem w tym, że przycisk do trybu czytania nie zawsze pojawiał się w miejscach, w których powinien. Czasami uruchomienie go było mocno utrudnione. Dlatego też w nowej wersji Chrome został przeniesiony do menu ustawień, które dostępne jest po kliknięciu ikony trzech kropek.

Uruchomienie go pozwala dostosować wygląd trybu. To co prawda było dostępne już wcześniej, ale teraz jest w nowej wersji, która w pełni korzysta z języka projektowania Material 3 Expressive. Opcje pozwalają wybrać kolor tła, czcionkę oraz rozmiar tekstu.

Nowość powoli jest wprowadzana dla wszystkich użytkowników. U niektórych już się pojawiła w wersji 143, a inni muszą jeszcze na zmiany poczekać. Jeśli bardzo zależy wam na nowym trybie czytania w Google Chrome, to można go włączyć ręcznie, wpisując w adres przeglądarki: