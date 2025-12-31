Aplikacje

Chrome na Androida poprawia wieloletni element. Wielu się ucieszy

Google zmienia jeden z elementów przeglądarki Chrome na Androida, który jest w niej obecny od wielu lat. Ma to ułatwić życie użytkowników aplikacji.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:25
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Chrome na Androida poprawia wieloletni element. Wielu się ucieszy

Chodzi o tryb czytania, który ma usuwać wszystkie przeszkadzacze ze strony internetowej i zaoferować sam tekst danego artykułu. Problem w tym, że doświadczenie nie było jednolite dla wszystkich witryn. Google chce to naprawić, wprowadzając do trybu czytania nowe funkcje.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tryb czytania w Google Chrome

Problem w tym, że przycisk do trybu czytania nie zawsze pojawiał się w miejscach, w których powinien. Czasami uruchomienie go było mocno utrudnione. Dlatego też w nowej wersji Chrome został przeniesiony do menu ustawień, które dostępne jest po kliknięciu ikony trzech kropek.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon CUBOT King Kong Power 5 16/128GB 6.88" 120Hz Czarny
Smartfon CUBOT King Kong Power 5 16/128GB 6.88" 120Hz Czarny
0 zł
799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 799.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 512GB 6.3" 120Hz Głębinowy błękit
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 512GB 6.3" 120Hz Głębinowy błękit
0 zł
6799 zł - najniższa cena
Kup teraz 6799 zł
Smartfon ONEPLUS 11 5G 16/256GB 6.7" 120Hz Czarny CPH2449
Smartfon ONEPLUS 11 5G 16/256GB 6.7" 120Hz Czarny CPH2449
0 zł
4099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4099.99 zł
Advertisement

Uruchomienie go pozwala dostosować wygląd trybu. To co prawda było dostępne już wcześniej, ale teraz jest w nowej wersji, która w pełni korzysta z języka projektowania Material 3 Expressive. Opcje pozwalają wybrać kolor tła, czcionkę oraz rozmiar tekstu.

Nowość powoli jest wprowadzana dla wszystkich użytkowników. U niektórych już się pojawiła w wersji 143, a inni muszą jeszcze na zmiany poczekać. Jeśli bardzo zależy wam na nowym trybie czytania w Google Chrome, to można go włączyć ręcznie, wpisując w adres przeglądarki:

chrome://flags/#reader-mode-improvements

Image
telepolis
Android Google Chrome Google Chrome Android tryb czytania
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: 9to5Google