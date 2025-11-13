Jesteś fanem retro, ale masz mało miejsca? Ten kieszonkowy laptop z 8086 jest dla Ciebie

Nowszy, ale za to o wiele gorszy, ponieważ Intel 8088 znany z legendarnego już IBM 5150 działał na 8-bitowej magistrali. Natomiast jego poprzednik, czyli Intel 8086 operował na 16-bitowej magistrali. Przekłada się to na wydajność wyższą o około 10-30% zależnie od działania. Dlaczego więc pierwszy PC korzystał z gorszego procesora? Przyczyny są dwie: pierwszą z nich jest cena. I to nie tylko samego układu, ale i projektu reszty komputera. Ot, procesor na ośmiobitowej szynie był tańszy w projekcie. Drugim jest natomiast kompatybilność z 8-bitowym oprogramowaniem.

Gratka dla fanów retro

Nie ważne jednak czy mówimy tu o 8088, czy 8086, to nie jeden fan retro chciałby mieć taki sprzęt u siebie w domu. Problem w tym, że są to urządzenia bardzo duże, drogie i potencjalnie awaryjne. Mowa jest w końcu o komputerach, którym wkrótce stuknie pięćdziesiątka. Jest jednak alternatywa na AliExpress: nienazwany, miniaturowy laptop z układem 8086.

Obsługuje on MS DOS i Windowsa 3.0, chociaż rzecz jasna lepiej pozostać przy tym pierwszym z np. Total Commanderem na pokładzie. Dodatkowo wewnątrz znajduje się 8086, 8088, lub ich klony w postaci V20, lub V30. Mamy też 640 kB RAM + 128 kB UMB, oraz kartę graficzną VGA i dźwiękową YAMAHA YMF262-M. Laptop ma wbudowaną mysz i baterię, oraz oferuje port szeregowy, równoległy, oraz PS/2 dla myszy i PS/2 dla klawiatury. Znajdziemy tu także USB i odpowiednie sterowniki w systemie, dzięki czemu możliwe będzie proste wgrywanie programów. Jeśli chodzi o pamięć, to jest to karta CF o rozmiarze 512 MB, co jak na komputer z tamtych czasów oznacza gigantyczny jej zapas. Wszystko to przy 7-calowym ekranie i cenie 750 zł.