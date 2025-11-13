Konsola R36S za 68 zł. Genialna promocja dla fanów retro

Nie każdy jednak chce wydawać kilkaset złotych na przenośne konsole retro. I właściwie nikt nie musi. Z powodu 11 listopada wystartowały promocje na AliExpress, które wciąż trwają. W ramach jednej z nich możecie kupić konsolę R36S za jedyne 68,38 zł. Warto jednak dodać, że jest to cena z kodem 11PL03. Bez niego wynosi ona 81,38 zł. Warto więc o nim pamiętać podczas składania zamówienia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Konsola R36S

Konsola ta pozwala na uruchomienie gier z platform takich jak NES, SNES, GB, GBA, czy Nintendo 64. A także wielu konsol SEGI, automatów, oraz PlayStation 1. Oferuje ona poza standardowym d-padem i przyciskami akcji także dwa analogi, a także przyciski L1/L2 i R1/R2. Obraz jest natomiast prezentowany na 3,5-calowym ekranie IPS o rozdzielczości VGA, a wbudowana bateria pozwala na do 8 godzin grania. Wszystko to za jedyne 68,38 zł z kodem 11PL03.