AMD Ryzen 5 7500X3D debiutuje. Jest drogo i słabo

Zdecydowanie nie tego spodziewali się konsumenci. Po miesiącach czekania dostajemy nowy procesor, ale próżno w nim szukać pozytywów.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:05
1
AMD Ryzen 5 7500X3D debiutuje. Jest drogo i słabo

Po wielu plotkach i przeciekach, AMD wreszcie prezentuje oficjalnie swój procesor skierowany do budżetowych zestawów komputerowych. Mowa tutaj o przedstawicielu rodziny Ryzen 7000X3D, który korzysta z architektury Zen4, pamięci 3D V-Cache oraz połączenia litografii 6 i 5 nm od TSMC. Jest również kompatybilny z dotychczasowymi płytami głównymi AM5.

Startowa cena to 1219 złotych to przekreśla sens tego CPU

AMD Ryzen 5 7500X3D to jednostka 6-rdzeniowa i 12-wątkowa, pracująca z taktowaniem od 4,0 do 4,5 GHz. Wyposażono ją w podstawowy zintegrowany układ graficzny z 2 jednostkami CU i aż 96 MB szybkiej pamięci podręcznej L3. Wszystko to przy TDP rzędu 65 W.

Czerwoni udostępnili również własne wykresy wydajności. Nowy CPU wypada średnio o 13% lepiej w grach AAA i o 22% w tytułach sieciowych niż Intel Core Ultra 5 245KF. W przypadku Intel Core i5-14600KF przewaga ta spada do kolejno 8 i 12%. Jednak niezależne testy tego nie potwierdzają.

AMD Ryzen 5 7500X3D debiutuje. Jest drogo i słabo

Sugerowana cena w Europie to 279 euro, co w Polskich sklepach przekłada się na około 1219 złotych. To drogo jak za oferowaną specyfikację i trudno tutaj mówić o atrakcyjnej ofercie - trzeba czekać na obniżkę ceny.

telepolis
amd procesor CPU 3D V-Cache AMD Zen4 AM5 AMD Ryzen 5 7500X3D
Zródła zdjęć: Computer Base
Źródła tekstu: AMD, oprac. własne