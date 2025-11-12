Nie ukryjesz kasy na Revolucie. Do niej też się dobiorą

David Tirado, wiceprezes ds. globalnego rozwoju Revolut, w rozmowie z Rzeczpospolitą przyznał, że fintech, który aktualnie działa na litewskiej licencji, zamierza otworzyć oddział w Polsce. To oznacza dużo zmian.

Revolut w Polsce

David Tirado potwierdza, że polski oddział Revolut powstanie, ale na razie nie chce podawać żadnych konkretnych terminów. Jednocześnie zapewnia, że krok ten przyniesie wiele korzyści dla klientów, w tym lepszą obsługę, nowe produkty, ale też integrację z systemem Ognivo. To ostatnie oznacza, że dostęp do środków koncie dostaną komornicy.

Do tej pory Revolut działał w Polsce na litewskiej licencji w ramach tzw. paszportu europejskiego. Z tego powodu nie miał obowiązku dołączania do prowadzonego przez Krajową Izbę Rozliczeniową systemu Ognivo. Otwarcie polskiego oddziału może to zmienić.

Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami, spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową i tajemnicą zawodową SKOK, takimi jak sądowe i administracyjne organy egzekucyjne. czytamy na stronie KIR.