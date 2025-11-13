CarPlay i Android Auto w każdym samochodzie. Navitel ma na to sposób

Navitel wprowadza do oferty ekrany multimedialne DS810 i DS1020. Jak zachwala producent, jest to propozycja dla kierowców, których samochody nie mają wbudowanych systemów multimedialnych. Dzięki nowym urządzeniom wystarczy kilka minut, by zamienić kokpit w inteligentne centrum rozrywki i bezpieczeństwa.

Oba modele to inteligentne ekrany samochodowe obsługujące Apple CarPlay oraz Android Auto, które pozwalają w wygodny sposób korzystać z nawigacji, muzyki, połączeń telefonicznych, komunikatorów i innych aplikacji bezpośrednio ze smartfonów, na dużym, dotykowym wyświetlaczu o przekątnej 8,1 cala (DS810) lub 10,26 cala (DS1020), montowanym na desce rozdzielczej. Dzięki technologiom AirPlay i Mirror Cast obraz ze smartfona można z łatwością przenieść na ekran urządzenia.

Każde z urządzeń wyposażone jest również w kamerę cofania Full HD z trybem nocnym i kątem widzenia 140°, która pełni funkcję asystenta parkowania. Wodoszczelność na poziomie IP67 gwarantuje bezawaryjne działanie w każdych warunkach pogodowych.

Zarówno DS810, jak i DS1020, oferują szybkie połączenie bezprzewodowe Wi-Fi 5 i Bluetooth 4.2, a wbudowany transmiter FM pozwala przesłać dźwięk z urządzenia do samochodowych głośników.

Urządzenia zasilane są superkondensatorem Farad 5.5V, co zapewnia im niezawodne działanie i odporność na wahania temperatury. Dzięki slotowi na kartę microSD do 256 GB kierowcy mogą również zapisać nagrania z jazdy w formacie Full HD (1920×1080).